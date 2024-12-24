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Вивезений з дитбудинку під Херсоном в Росію і всиновлений український підліток наклав на себе руки, – ЗМІ

Перед самогубством підліток прожив у прийомній родині майже рік.

Вивезений з дитбудинку під Херсоном в Росію і всиновлений український підліток наклав на себе руки, – ЗМІ
Олександр Якущенко
Фото: “Важные истории”

Український підліток із дитбудинку під Херсоном, вивезений до РФ, наклав на себе руки, йдеться у розслідуванні латвійського видання “Важные истории”. 

18-річний Олександр Якущенко, вивезений з України до Росії, наклав на себе руки у прийомній сім'ї в Краснодарському краї.

Про те, що трапилося, не було відомо публічно. Глава прийомної родини Олександр Лукашенко розповів виданню, що Якущенко повісився за кілька кілометрів від нового будинку – його тіло знайшли робітники, які їхали вранці на зміну.

На запитання про причини самогубства підлітка, який прожив у його будинку майже рік, Лукашенко відповів: «Я звідки знаю, чому? Йому було 18 років, він був повнолітня дитина. Він просто у нас жив».

Незадовго до смерті Якущенко відправив своїм друзям голосове повідомлення, яке є розпорядженні видання, в якому розповів про свої стосунки із прийомною сім'єю: “Я там нікому не потрібен. Мені дали це зрозуміти. Я всім життя псую. Я не зможу, я повішуся... Якби мене не було, ні в кого б, нахуй, проблем не було, якби я тільки сюди не приїхав би”.

До осені 2022 року Олександр Якущенко та ще семеро дітей жили в селі Токарівка під Херсоном у дитячому будинку сімейного типу. 

Нагадаємо, РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей. Проте існує високий ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей, які лишаються на тимчасово окупованих територіях. 

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