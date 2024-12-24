У Києві лікар отримав 3 роки за гратами через смерть немовляти

Його визнано винним у неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

У Києві лікаря приватної клініки засуджено до 3 років ув’язнення через смерть немовляти, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Лікаря акушер-гінеколога однієї з приватних клінік столиці визнано винним у неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому (ч. 2 ст.140 КК України).

Йому призначено максимальний строк покарання, передбачений цією статтею, – 3 роки позбавлення волі з позбавленням права займатися медичною діяльністю строком на 1 рік. Також повністю задоволено позовні вимоги потерпілої, з приватної клініки стягнуто 1 млн 170 тис грн моральної шкоди.

Прокурори у суді довели, що у травні 2020 року під час пологів жінки лікар акушер-гінеколог здійснив неправильну оцінку даних КТГ-моніторингу плода та несвоєчасно ухвалив рішення щодо проведення операції кесаревого розтину.

Внаслідок цього новонароджена дитина отримала незворотні зміни у центральній нервові системі, від яких померла через 55 днів. Висновком комплексної судово-медичної експертизи підтверджено причинно-наслідковий зв'язок між діями медика та смертю немовляти.

Під час судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав. Крім того, внаслідок обраної стороною захисту тактики, судовий розгляд справи тривав понад 2 роки.