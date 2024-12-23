Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
NYT: Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, виробництво майже зупинилося
NYT: Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, виробництво майже зупинилося
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
ГоловнаПраво

Затримали наркоділків, які за місяць продавали "товару" на 5 млн гривень

Під час обшуків вилучили 13 кілограмів канабісу, мефедрон, амфетамін, обладнання для вирощування наркорослин, зброю, готівку та сім автомобілів. 

Затримали наркоділків, які за місяць продавали "товару" на 5 млн гривень
Затримання наркоділків
Фото: Нацполіція

Поліція Києва припинила діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, якащомісяця продавала наркотиків на 7 млн гривень. 

Про це повідомили у Нацполіції. 

Наркобізнес організував 28-річний мешканець Кривого Рогу, який раніше входив до складу криворізької злочинної організації «Двадцятівські». Він долучив до співпраці ще шістьох своїх товаришів з Києва, яким поштовими відправленнями надсилав гуртові партії канабісу, замасковані всередині гідроакумуляторів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Спільники фасували товар на дози та збували у столиці, передаючи з рук у руки, а також відправляли замовлення за допомогою сервісу поштових відправлень за передоплатою. Щомісяця такий «бізнес» приносив їм понад 5 мільйонів гривень прибутку.

Правоохоронці затримали усіх членів наркоугруповання та провели більше 30-ти обшуків за їх місцем мешкання, роботи та в автомобілях. 

У результаті обшуків поліцейські вилучили 13 кілограмів канабісу, мефедрон, амфетамін, обладнання для вирощування наркорослин, гвинтівку Мосіна, понад 70 набоїв, гранату, мільйон гривень готівкою та сім автомобілів. За попередніми підрахунками вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку – понад п’ять мільйонів гривень.

Вилучені докази під час обшуків
Фото: Нацполіція
Вилучені докази під час обшуків

Слідчі оголосили усім членам наркоугруповання про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. 

За вчинене підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

  • Нещодавно у Дніпрі та Києві ліквідували масштабні канали збуту наркотиків, і про підозру повідомили 16 особам.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies