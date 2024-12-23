Затримали наркоділків, які за місяць продавали "товару" на 5 млн гривень

Під час обшуків вилучили 13 кілограмів канабісу, мефедрон, амфетамін, обладнання для вирощування наркорослин, зброю, готівку та сім автомобілів.

Поліція Києва припинила діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, якащомісяця продавала наркотиків на 7 млн гривень.

Про це повідомили у Нацполіції.

Наркобізнес організував 28-річний мешканець Кривого Рогу, який раніше входив до складу криворізької злочинної організації «Двадцятівські». Він долучив до співпраці ще шістьох своїх товаришів з Києва, яким поштовими відправленнями надсилав гуртові партії канабісу, замасковані всередині гідроакумуляторів.

Спільники фасували товар на дози та збували у столиці, передаючи з рук у руки, а також відправляли замовлення за допомогою сервісу поштових відправлень за передоплатою. Щомісяця такий «бізнес» приносив їм понад 5 мільйонів гривень прибутку.

Правоохоронці затримали усіх членів наркоугруповання та провели більше 30-ти обшуків за їх місцем мешкання, роботи та в автомобілях.

У результаті обшуків поліцейські вилучили 13 кілограмів канабісу, мефедрон, амфетамін, обладнання для вирощування наркорослин, гвинтівку Мосіна, понад 70 набоїв, гранату, мільйон гривень готівкою та сім автомобілів. За попередніми підрахунками вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку – понад п’ять мільйонів гривень.

Фото: Нацполіція Вилучені докази під час обшуків

Слідчі оголосили усім членам наркоугруповання про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

За вчинене підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.