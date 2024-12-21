Мінкульт оприлюднив план реставрації Миколаївського костелу, що постраждав від ракетного обстрілу РФ

Міністерство зазначило, що відновлення здійснюватиметься на основі автентичних креслень і записів.

У Києві тривають підготовчі роботи з відновлення Миколаївського костелу, який постраждав внаслідок ракетного обстрілу 20 грудня 2024 року.

План реставрації оприлюднило Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

За інформацією відомства, наразі реставратори зосереджені на виконанні першочергових заходів для збереження об’єкта культурної спадщини.

Так, щоб запобігти подальшій руйнації встановлюють тимчасове опорядження, що допоможе підтримувати оптимальний температурний режим усередині споруди.

Крім того, планують виготовити нові скляні елементи центральної вітражної композиції після завершення складання акту щодо втрат і пошкоджень та затвердження переліку відповідних дій з ремонту комплексу споруд.

«Відновлення здійснюватиметься на основі автентичних креслень і записів у паспорті реставрації об’єкта. Вітражі будуть виготовлені із сучасних матеріалів, які відповідають викликам сьогодення, що максимально розкриватимуть задум авторів 1899–1909 років», - зазначили у Мінкульті.

Оскільки Миколаївський костел залишається одним із символів архітектурного силуету Києва та культурної спадщини України вцілому, фахівці складають акти та оновлюють проєктну документацію, які стануть основою для подальшої реставраційної програми. Міністерство вважає, що вона поверне об’єкту культурної спадщини «автентичність XIX століття та історичну велич».

Унаслідок ракетних ударів Росії по Києву 20 грудня постраждав костел Святого Миколая. Навколо храму у вежах повилітали шибки, посипалися деякі вітражі.

Що відомо про споруду