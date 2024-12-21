Мінкульт оприлюднив план реставрації Миколаївського костелу, що постраждав від ракетного обстрілу РФ

У Києві тривають підготовчі роботи з відновлення Миколаївського костелу, який постраждав внаслідок ракетного обстрілу 20 грудня 2024 року.
План реставрації оприлюднило Міністерство культури і стратегічних комунікацій.
За інформацією відомства, наразі реставратори зосереджені на виконанні першочергових заходів для збереження об’єкта культурної спадщини.
Так, щоб запобігти подальшій руйнації встановлюють тимчасове опорядження, що допоможе підтримувати оптимальний температурний режим усередині споруди.
Крім того, планують виготовити нові скляні елементи центральної вітражної композиції після завершення складання акту щодо втрат і пошкоджень та затвердження переліку відповідних дій з ремонту комплексу споруд.
«Відновлення здійснюватиметься на основі автентичних креслень і записів у паспорті реставрації об’єкта. Вітражі будуть виготовлені із сучасних матеріалів, які відповідають викликам сьогодення, що максимально розкриватимуть задум авторів 1899–1909 років», - зазначили у Мінкульті.
Оскільки Миколаївський костел залишається одним із символів архітектурного силуету Києва та культурної спадщини України вцілому, фахівці складають акти та оновлюють проєктну документацію, які стануть основою для подальшої реставраційної програми. Міністерство вважає, що вона поверне об’єкту культурної спадщини «автентичність XIX століття та історичну велич».
Унаслідок ракетних ударів Росії по Києву 20 грудня постраждав костел Святого Миколая. Навколо храму у вежах повилітали шибки, посипалися деякі вітражі.
Що відомо про споруду
- Костел святого Миколая побудований у 1899-1909 роках київським архітектором Владиславом Городецьким. Собор споруджувався винятково на кошти католицької громади. Під час зведення будівлі вперше використали новий на той час матеріал залізобетон.
- За часів радянської влади собор був розграбований, але не був знищений, - його пристосували для господарських потреб. У соборі були фрески і вітражі, які не вціліли.
- Із 1981 року храм діяв як концертна зала Національного будинку органної та камерної музики. А в 1992 році у костелі поновили богослужіння.
- У вересні 2021 року в костелі святого Миколая сталася пожежа.
- У 2022 році Кабмін вніс Миколаївський костел у Києві до реєстру пам’яток України і вилучив його зі списку пам’ятників архітектури Української РСР.
- В кінці січня 2022 в костелі закінчили протиаварійні роботи. Вартість робіт становила 21,5 млн гривень, її покрили за рахунок благодійних внесків. 5,6 млн грн, що залишились після відновлення, передали ЗСУ.
- Храм є концертною залою Національного будинку органної музики. У 2021 році члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій виступили за безоплатне повернення костелу у власність Римсько-католицької церкви в Україні.