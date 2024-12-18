У Раді підтримали за основу законопроєкт щодо множинного громадянства
У Раді підтримали за основу законопроєкт щодо множинного громадянства
Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
Київ витратить 1,5 мільярда гривень на дорогу до зачиненого аеропорту
Київ витратить 1,5 мільярда гривень на дорогу до зачиненого аеропорту
З‘явилося відео моменту ліквідації генерала Кирилова у Москві
З‘явилося відео моменту ліквідації генерала Кирилова у Москві
​​Капуста по-корейськи. Як воюють проти України військові з КНДР
​​Капуста по-корейськи. Як воюють проти України військові з КНДР
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
​Буденність «українського Моссаду»
​Буденність «українського Моссаду»
ЗМІ: Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг
ЗМІ: Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг
ГоловнаКультура
Спецтема
Території культури

Львів може стати Європейською столицею культури 2030

Львів бере участь у конкурсі ЄСК 2030 у колі для міст із країн з-поза меж Європейського Союзу.

Львів може стати Європейською столицею культури 2030
архітектура Львова
Фото: momondo

Львів потрапив у фінал конкурсу "Європейська столиця культури 2030", де змагатиметься за титул із чорногорським містом Ничкишом.

Про це повідомляє Інститут стратегії культури Львова.

Львів подав заявку на конкурс у жовтні. Тепер місто повинно доопрацювати заявку та підготувати деталізований план концепції "Відповідальність бути", яка націлена на діалог про відповідальність культури за те, що відбувається у світі.

До слова, Львів бере участь в конкурсі ЄСК 2030 у колі для міст із країн з-поза меж Європейського Союзу. Про переможця стане відомо наприкінці літа 2025 року.

Участь у конкурсі ініціювала комунальна установа "Інститут стратегії культури", яка є медіатором між культурними інституціями Львова і міською адміністрацією.

Про програму "Європейська столиця культури"

"Європейська столиця культури" (ECOC) — конкурсна програма від ЄС, де щороку обирають двох претендентів в ЄС та одного за його межами з-поміж кандидатів з Європейської економічної зони чи кандидатів на вступ в ЄС.

Ініціатива виникла в 1985 році, цей статус уже отримали понад 60 міст. Ініціатива спрямована на відзначення ролі культури в розвитку міста, належність до спільного європейського простору. Статус підвищує впізнаваність міст переможців, а також залучає туристів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies