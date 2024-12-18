Львів може стати Європейською столицею культури 2030

Львів бере участь у конкурсі ЄСК 2030 у колі для міст із країн з-поза меж Європейського Союзу.

Львів потрапив у фінал конкурсу "Європейська столиця культури 2030", де змагатиметься за титул із чорногорським містом Ничкишом.

Про це повідомляє Інститут стратегії культури Львова.

Львів подав заявку на конкурс у жовтні. Тепер місто повинно доопрацювати заявку та підготувати деталізований план концепції "Відповідальність бути", яка націлена на діалог про відповідальність культури за те, що відбувається у світі.

До слова, Львів бере участь в конкурсі ЄСК 2030 у колі для міст із країн з-поза меж Європейського Союзу. Про переможця стане відомо наприкінці літа 2025 року.

Участь у конкурсі ініціювала комунальна установа "Інститут стратегії культури", яка є медіатором між культурними інституціями Львова і міською адміністрацією.

Про програму "Європейська столиця культури"

"Європейська столиця культури" (ECOC) — конкурсна програма від ЄС, де щороку обирають двох претендентів в ЄС та одного за його межами з-поміж кандидатів з Європейської економічної зони чи кандидатів на вступ в ЄС.

Ініціатива виникла в 1985 році, цей статус уже отримали понад 60 міст. Ініціатива спрямована на відзначення ролі культури в розвитку міста, належність до спільного європейського простору. Статус підвищує впізнаваність міст переможців, а також залучає туристів.