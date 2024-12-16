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Письменник Андрій Любка став лауреатом літературної премії Конрада-Коженьовського

Цьогоріч премію вручатимуть удев’яте.

Письменник Андрій Любка став лауреатом літературної премії Конрада-Коженьовського
Андрій Любка
Фото: facebook/Andriy Lyubka

Український письменник Андрій Любка став лауреатом літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського 2024.

Про це повідомив Український ПЕН.

Цю премію заснував Польський Інститут у Києві 2007 року. У 2024 році її вручатимуть удев’яте, після кількарічної перерви. 

За інформацією PEN Ukraine, нагороду присуджують українському письменникові/письменниці віком до 40 років (на момент вручення) за послідовність у реалізації творчого шляху, інноваційність форми, універсалізм послання.

Польсько-українське журі, що оцінювало претендентів, звертало увагу на їхню україномовну творчість, яка порушує актуальні теми, змушує до рефлексії, розширює знання про інші культури.

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