Письменник Андрій Любка став лауреатом літературної премії Конрада-Коженьовського

Український письменник Андрій Любка став лауреатом літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського 2024.

Про це повідомив Український ПЕН.

Цю премію заснував Польський Інститут у Києві 2007 року. У 2024 році її вручатимуть удев’яте, після кількарічної перерви.

За інформацією PEN Ukraine, нагороду присуджують українському письменникові/письменниці віком до 40 років (на момент вручення) за послідовність у реалізації творчого шляху, інноваційність форми, універсалізм послання.

Польсько-українське журі, що оцінювало претендентів, звертало увагу на їхню україномовну творчість, яка порушує актуальні теми, змушує до рефлексії, розширює знання про інші культури.