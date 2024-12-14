До Нотр-Даму в Парижі повернули його найбільшу святину - Терновий вінець Христа

Реліквію у 2019 році врятували пожежники та поліцейські.

У соборі Нотр-Дам де Парі відбулася церемонія повернення найбільшої святині міста - Тернового вінця, який, за євангельською оповіддю, був на голові Ісуса Христа під час розп'ятття.

Як пише BBC, під проводом архієпископа Парижа вінець помістили до нового релікварію. Віряни зможуть знову побачити святиню з 10 січня.

У 2019 році під час пожежі, яка фактично зруйнувала Нотр-Дам, вінець вдалося врятувати завдяки мужності поліцейських та пожежників, які сформували живий ланцюг, щоб винести реліквію з охопленого полум'ям собору. На певний час новою домівкою вінця став Лувр.

Франція зберігає вінець ось вже протягом майже 800 років - у 1239 році король Людовік IX викупив святиню у Константинополі за половину річного бюджету усієї країни. Нотр-Дам став місцем поклоніння реліквії з 1806 року.