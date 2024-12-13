"Відеоігровий Оскар" виграв сімейний платформер від Sony

У Каліфорнії відбулася церемонія нагородження The Game Awards, яку часто порівнюють з "Оскаром" для світу відеоігор.

Найкращою грою року було визнано сімейний платформер, ексклюзивний для платформи PlayStation 5, під назвою Astrobot. Гру розробила студія Team Asobi, а видавцем стала компанія PlayStation Studios, яка належить японській корпорації Sony.

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2 від українського розробника GSC Game World не могла претендувати на нагороди через пізню дату релізу - номінантів оголосили ще до 20 листопада.

Одним із найгучніших анонсів, які традиційно супроводжують премію TGA, стала презентація першого трейлера майбутньої гри The Witcher IV від відомої польської студії CD Project RED.