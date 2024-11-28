S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми

Як українські сірники у грі налякали деяких європейців, хто ще доклав руку до легендарної гри й чому Кирило Буданов звернувся до сталкерів — на LB.ua .

Проміжні висновки можна буде зробити пізніше, але вже очевидно, що гра не розчарувала своїх фанатів, отримавши 79 відсотків позитивних відгуків на платформі Steam з понад 39 тисяч рецензій гравців. Геймери, особливо це стосується українців, продовжують знаходити все більше цікавих деталей, символів та знайомих голосів під час проходження шутеру. Не обійшлося й без мемів, скандалів та культових колаборацій, що виникли на основі S.T.A.L.K.E.R. 2 .

Ажіотаж довкола гри української кампанії GSC Game World не вщухає. Експерти прогнозують, що розробники отримають мільярд доларів прибутку з гри, і, з огляду на динаміку продажів, припущення цілком правдиве. Гра вже розійшлася півторамільйонним тиражем , а нові деталі S.T.A.L.K.E.R. 2 лише підігрівають інтерес ігрової спільноти. Цікаво, що найкраще гру купують у США — 22 відсотки від загальної кількості. Ще 7 відсотків продажів припадають на жителів Китаю.

Скандал із сірниками, маки, гривні та енергетики

Ні для кого не секрет, що компанія розробників шутера зробила акцент на українських символах під час створення гри. У першій частині матеріалу про S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl ми розповідали про 450 українських пісень, рядки з “Катерини” Тараса Шевченка і наліпки відомого українського банку. Однак, на цьому GSC Game World не зупинилися. Після релізу упродовж перших годин гри геймери з усього світу почали помічати нові пасхалки (символи) від розробників.

Фото: Скринтош зі S.T.A.L.K.E.R. 2 Головний герой S.T.A.L.K.E.R. 2 тримає у руках гривневу копійку

До прикладу, під час розмови з одним з персонажів сюжетної лінії головному герою кидають до рук українську монету, на якій видніється тризуб, у простонародді – решка. Коли той таки герой переміщується між локаціями, він може поповнити сили, випивши один з відомих українських енергетичних напоїв. До речі, у грі є як банки зі звичним дизайном, так і з лімітованої серії, створеної перед релізом S.T.A.L.K.E.R, яку можна знайти на поличці українського супермаркету.

Фото: Скриншот зі S.T.A.L.K.E.R. 2 Гравець відкриває банку енергетичного напою у грі S.T.A.L.K.E.R. 2

Ще одна річ, яку кожен українець бачив у магазині й тепер може знайти її у грі, – це коробка сірників, на якій зображено козака зі смолоскипом на синьо-жовтому тлі. Здавалося б, це черговий символ від розробників, покликаний повеселити українського гравця та викликати ностальгію. Водночас журналіст відомого європейського видання Eurogamer Брендан Кондуелл зміг розгледіти в коробці сірників “проблиски українського націоналізму”. Автор матеріалу про S.T.A.L.K.E.R. пішов ще далі та висловив думку, що “поле маків (одна з локацій гри, – Lb.ua) позначає моторошне місце відпочинку загиблих воїнів”. Таким чином, на його думку, розробники акцентують на війні України проти Росії та розповсюджують націоналістичні ідеї.

Фото: GSC Game World Поле з маками – одна з локацій S.T.A.L.K.E.R 2

Цей матеріал обурив низку українців, зокрема й екстенісиста та військовослужбовця Сергія Стаховського. Боєць ЦСО “Альфа” жорстко відповів Кондуеллу у своїх соцмережах, прикріпивши посилання на пост Eurogamer: «У той час, як величезний прапор у будь-якому фільмі американського виробництва є ознакою патріотизму, на думку цих виродків, коробка сірників з українським прапором в аркадній грі є ознакою націоналізму».

Не оминула текст журналіста й Х-спільнота (колишній Твіттер, – Lb.ua). Українські геймери створили купу мемів, присвячених страху європейського ЗМІ перед українською коробкою сірників. Ба більше, один з користувачів одягнув козака з коробки в одяг сталкера із зони відчуження.

Я сподіваюся ще ніхто не встиг) На хвилі сірникового срачу до #Stalker2HeartOfChornobyl pic.twitter.com/rgsXLfgbAm — Bast-Imret 🇺🇦 (@AnotherImret) November 23, 2024

Власне, на коробці сірників символізм у сталкері не закінчується. Під час дослідження Зони на закинутих зупинках громадського транспорту можна побачити мозаїку з українським кобзарем. Таким чином розробники намагалися нагадати геймерам, як виглядали зупинки в Україні раніше. Нагадаємо, що у другій половині 20 століття українські митці саме так прикрашали автобусні зупинки.

Фото: Скриншот із S.T.A.L.K.E.R 2 Мозаїка з кобзарем на зупинці

Українці ж водночас завішували стіни власних осель килимами. Найчастіше на них зображали лосів. Один з таких можна знайти, блукаючи напівзруйнованими будиночками Зони.

Фото: Скриншот із S.T.A.L.K.E.R 2 Настінний килим у грі

У пошуках килима, правда, доведеться повернутися до реальності. На одній з локацій гравець може натрапити на українську бронемашину «Дозор-Б» та спуститися у підвал під час викидів радіації, на вході в яких білими літерами знайомий напис – «Укриття».

Фото: Скриншот із S.T.A.L.K.E.R 2 Укриття у S.T.A.L.K.E.R 2

Не обійшлося й без появи сучасних українських постатей у «грі».

Сталкер Кирило Буданов

Українські символи, які, очевидно, подобаються нашим гравцям, дуже зачепили росіян. Агресори чекали, що у сиквелі шутера збережуть радянську атмосферу, характерну для Прип’яті та, як наслідок, першої частини гри. Однак, українські розробники не лише зробили акцент на українській культурі, а й повністю вирізали з гри російську мову. Цей факт не лише дратує росіян, які завантажили собі піратську версію гри, а й відверто заважає їм зрозуміти сюжет сиквелу.

Фото: Скриншот 3D-модель Кирила Буданова, стилізована під S.T.A.L.K.E.R. 2

Вони раптом зрозуміли, що українська мова суттєво відрізняється від російської, скаржачись на це під час своїх стрімів. Ситуацією скористався Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. На офіційному каналі проєкту «Хочу жить», створеному для добровільної здачі у полон військовослужбовців РФ і РБ, з’явилося відео, в якому очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов закликає росіян здаватися. Особливого антуражу додає той факт, що керівник ГУР МО зображений у вигляді 3D-моделі ігрового всесвіту S.T.A.L.K.E.R. 2. «Ну що, сталкере, намучився з українською мовою? Нічого не розумієш? Слухай мене уважно. Якщо відправлять у Зону, здавайся в полон. Одні плюси. Мало того, що кровососи мучити не будуть, так ще й українську підучити зможеш. Подумай», – йдеться в ролику.

Голоси Прип’яті

Справжнього Кирила Буданова у зоні відчуження не знайти, однак можна почути голоси інших популярних людей. Зокрема, актора театру й кіно Григорія Бакланова та солістки «The Hardkiss» Юлії Саніної. Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» озвучив 23-х персонажів S.T.A.L.K.E.R. 2, а співачка – важливу сюжетну героїню Агату. До слова, на місцевому радіо, розташованому на головних локаціях гри, можна почути й пісні Саніної.

Фото: instagram.com Олексій Хільський під час озвучування персонажа гри

Ще одним актором голосу S.T.A.L.K.E.R. 2 став Олексій Хільський, український захисник. Він озвучив у сиквелі капітана Зотова. Це була одна з останніх ролей актора-військовослужбовця, який загинув у війні проти Росії 17 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Бонус для справжніх сталкерів

З огляду на те, що більшість геймерів ще не встигли повністю пройти гру, можна очікувати на нові сюрпризи від розробників. Підсумуємо, що сиквел спричинив справжній бум у середовищі світового геймінгу, попри побоювання гравців, пов’язані з частим перенесенням релізу.

Фото: GSC Game World Начиння подарункового пакунку покупцям фізичного видання гри

Для тих, хто хоче повністю відчути атмосферу S.T.A.L.K.E.R. 2, GSC Game World створили унікальне фізичне видання гри. Гравцеві, який придбає його, відправлять бокс із різноманітними подарунками, а саме – рюкзаком сталкера, фігуркою та світильником у формі артефакту, який, за сюжетом, можна знайти у Зоні. Окрім того, геймер отримає символічну перепустку у Зону, наліпки, постер гри й багато іншого. Ціна набору – 15800 гривень.

Якщо ви досі не завантажили гру, то поспішіть, адже Прип’яттю блукає вже понад півтора мільйона сталкерів. Розробники запевняють, що у Зоні людно, але всім вистачить місця. Чекаємо на багатокористувацький режим гри.