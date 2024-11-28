S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми

Скандал із сірниками, маки, гривні та енергетики
Ні для кого не секрет, що компанія розробників шутера зробила акцент на українських символах під час створення гри. У першій частині матеріалу про S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl ми розповідали про 450 українських пісень, рядки з “Катерини” Тараса Шевченка і наліпки відомого українського банку. Однак, на цьому GSC Game World не зупинилися. Після релізу упродовж перших годин гри геймери з усього світу почали помічати нові пасхалки (символи) від розробників.
До прикладу, під час розмови з одним з персонажів сюжетної лінії головному герою кидають до рук українську монету, на якій видніється тризуб, у простонародді – решка. Коли той таки герой переміщується між локаціями, він може поповнити сили, випивши один з відомих українських енергетичних напоїв. До речі, у грі є як банки зі звичним дизайном, так і з лімітованої серії, створеної перед релізом S.T.A.L.K.E.R, яку можна знайти на поличці українського супермаркету.
Ще одна річ, яку кожен українець бачив у магазині й тепер може знайти її у грі, – це коробка сірників, на якій зображено козака зі смолоскипом на синьо-жовтому тлі. Здавалося б, це черговий символ від розробників, покликаний повеселити українського гравця та викликати ностальгію. Водночас журналіст відомого європейського видання Eurogamer Брендан Кондуелл зміг розгледіти в коробці сірників “проблиски українського націоналізму”. Автор матеріалу про S.T.A.L.K.E.R. пішов ще далі та висловив думку, що “поле маків (одна з локацій гри, – Lb.ua) позначає моторошне місце відпочинку загиблих воїнів”. Таким чином, на його думку, розробники акцентують на війні України проти Росії та розповсюджують націоналістичні ідеї.
Цей матеріал обурив низку українців, зокрема й екстенісиста та військовослужбовця Сергія Стаховського. Боєць ЦСО “Альфа” жорстко відповів Кондуеллу у своїх соцмережах, прикріпивши посилання на пост Eurogamer: «У той час, як величезний прапор у будь-якому фільмі американського виробництва є ознакою патріотизму, на думку цих виродків, коробка сірників з українським прапором в аркадній грі є ознакою націоналізму».
Не оминула текст журналіста й Х-спільнота (колишній Твіттер, – Lb.ua). Українські геймери створили купу мемів, присвячених страху європейського ЗМІ перед українською коробкою сірників. Ба більше, один з користувачів одягнув козака з коробки в одяг сталкера із зони відчуження.
Я сподіваюся ще ніхто не встиг) На хвилі сірникового срачу до #Stalker2HeartOfChornobyl pic.twitter.com/rgsXLfgbAm— Bast-Imret 🇺🇦 (@AnotherImret) November 23, 2024
Власне, на коробці сірників символізм у сталкері не закінчується. Під час дослідження Зони на закинутих зупинках громадського транспорту можна побачити мозаїку з українським кобзарем. Таким чином розробники намагалися нагадати геймерам, як виглядали зупинки в Україні раніше. Нагадаємо, що у другій половині 20 століття українські митці саме так прикрашали автобусні зупинки.
Українці ж водночас завішували стіни власних осель килимами. Найчастіше на них зображали лосів. Один з таких можна знайти, блукаючи напівзруйнованими будиночками Зони.
У пошуках килима, правда, доведеться повернутися до реальності. На одній з локацій гравець може натрапити на українську бронемашину «Дозор-Б» та спуститися у підвал під час викидів радіації, на вході в яких білими літерами знайомий напис – «Укриття».
Не обійшлося й без появи сучасних українських постатей у «грі».
Сталкер Кирило Буданов
Українські символи, які, очевидно, подобаються нашим гравцям, дуже зачепили росіян. Агресори чекали, що у сиквелі шутера збережуть радянську атмосферу, характерну для Прип’яті та, як наслідок, першої частини гри. Однак, українські розробники не лише зробили акцент на українській культурі, а й повністю вирізали з гри російську мову. Цей факт не лише дратує росіян, які завантажили собі піратську версію гри, а й відверто заважає їм зрозуміти сюжет сиквелу.
Вони раптом зрозуміли, що українська мова суттєво відрізняється від російської, скаржачись на це під час своїх стрімів. Ситуацією скористався Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. На офіційному каналі проєкту «Хочу жить», створеному для добровільної здачі у полон військовослужбовців РФ і РБ, з’явилося відео, в якому очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов закликає росіян здаватися. Особливого антуражу додає той факт, що керівник ГУР МО зображений у вигляді 3D-моделі ігрового всесвіту S.T.A.L.K.E.R. 2. «Ну що, сталкере, намучився з українською мовою? Нічого не розумієш? Слухай мене уважно. Якщо відправлять у Зону, здавайся в полон. Одні плюси. Мало того, що кровососи мучити не будуть, так ще й українську підучити зможеш. Подумай», – йдеться в ролику.
Голоси Прип’яті
Справжнього Кирила Буданова у зоні відчуження не знайти, однак можна почути голоси інших популярних людей. Зокрема, актора театру й кіно Григорія Бакланова та солістки «The Hardkiss» Юлії Саніної. Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» озвучив 23-х персонажів S.T.A.L.K.E.R. 2, а співачка – важливу сюжетну героїню Агату. До слова, на місцевому радіо, розташованому на головних локаціях гри, можна почути й пісні Саніної.
Ще одним актором голосу S.T.A.L.K.E.R. 2 став Олексій Хільський, український захисник. Він озвучив у сиквелі капітана Зотова. Це була одна з останніх ролей актора-військовослужбовця, який загинув у війні проти Росії 17 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.
Бонус для справжніх сталкерів
З огляду на те, що більшість геймерів ще не встигли повністю пройти гру, можна очікувати на нові сюрпризи від розробників. Підсумуємо, що сиквел спричинив справжній бум у середовищі світового геймінгу, попри побоювання гравців, пов’язані з частим перенесенням релізу.
Для тих, хто хоче повністю відчути атмосферу S.T.A.L.K.E.R. 2, GSC Game World створили унікальне фізичне видання гри. Гравцеві, який придбає його, відправлять бокс із різноманітними подарунками, а саме – рюкзаком сталкера, фігуркою та світильником у формі артефакту, який, за сюжетом, можна знайти у Зоні. Окрім того, геймер отримає символічну перепустку у Зону, наліпки, постер гри й багато іншого. Ціна набору – 15800 гривень.
Якщо ви досі не завантажили гру, то поспішіть, адже Прип’яттю блукає вже понад півтора мільйона сталкерів. Розробники запевняють, що у Зоні людно, але всім вистачить місця. Чекаємо на багатокористувацький режим гри.