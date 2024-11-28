Ліга чемпіонів: "Шахтар" програв "ПСВ", втративши перевагу у 2 голи

Болюча поразка у матчі, який блискуче починався для "гірників".

У футбольній Лізі чемпіонів українським вболівальникам у середу довелося пережити увесь спектр емоцій: від радості та очікування тріумфу до тривоги, суму та навіть розпачу.

"Гірники" на виїзді розпочали матч проти "ПСВ" так, як, певно, мало хто мріяв: ще до перерви здобули перевагу у два голи. У воротах нідерландців розписалися Данило Сікан та Олександр Зубков, а асистував в обох випадках Юхим Конопля.

Але у другому таймі господарі постійно стискали лещата навколо воріт Дмитра Різника. Можливо, чемпіони України б змогли витримати тиск, але на 69-ій хвилині Педро Енріке заробив пряму червону картку і залишив свою команду в меншості.

Зайвий гравець допоміг "ПСВ" змінити все, коли сил у "Шахтаря" вже зовсім не залишилося: на 87-ій та 90-ій хвилині Тільман дублем звів перевагу "гірників" нанівець, а на 5-ій компенсованій хвилині Пепі вирвав для нідерландців неймовірний камбек.

2:3 - болюча поразка для підопічних Маріно Пушича, яка значно ускладнює для них боротьбу за потрапляння до зони плей-оф.