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У Формулі-1 у 2026 році з'явиться нова команда

Американський гігант General Motors досяг угоди з керівництвом автоперегонів.

У Формулі-1 у 2026 році з'явиться нова команда
Формула-1
Фото: EPA/UPG

Починаючи з сезону 2026 року, кількість команд у Формулі-1 сягне 11. Про приєднання до найпрестижнішої серії автоперегонів оголосила американська компанія General Motors.

Як пише BBC Sport, нова стайня виступатиме під брендом Cadillac. Упродовж щонайменше 2 років команда замовлятиме двигуни в іншого виробника, але згодом зобов'язується розробити свою власну силову установку. 

За потрапляння на стартову решітку General Motors заплатять босам Формули-1 450 мільйонів доларів. Ці гроші будуть виплачені нинішнім 10 командам як компенсація за те, що прибутками гоночної серії тепер доведеться ділитися зі ще однією стайнею.

З 2026 року у Формулі-1 відчутно зміниться технічний регламент, через що роль гібридної частини двигуна зросте до практично 50% потужності.

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