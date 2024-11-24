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Ферстаппен достроково став чемпіоном Формули-1: як це було

За дві гонки до кінця сезону пілот Red Bull Макс Ферстаппен достроково гарантував собі перемогу. Найцікавіше, що на Гран-прі в Лас-Вегасі нідерландець фінішував лише п’ятим, але цього вистачило для того, щоб залишитися на вершині заліку. Яким був етап Формули-1 у Лас-Вегасі та хто лідирує в Кубку конструкторів – на Lb.ua.

Ферстаппен достроково став чемпіоном Формули-1: як це було
Макс Ферстаппен після гонки Гран-прі Лас-Вегаса
Фото: EPA/UPG

Дубль команди Mercedes

Джордж Рассел розпочав головну гонку Лас-Вегаса із поулу, а цей факт додав британському пілоту чимало впевненості. До самого кінця гонки Рассел тримав лідерство і врешті фінішував першим. Для 26-річного Джорджа це третя перемога у кар'єрі.

Джордж Рассел з Mercedes під час гонки
Фото: EPA/UPG
Джордж Рассел з Mercedes під час гонки

На другому місці розмістився партнер Рассела по команді Льюїс Гемілтон, який майстерно обійшов пілотів «Феррарі», а також чинного чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена. 

Макс Ферстаппен під час Гран-прі Лас-Вегаса
Фото: EPA/UPG
Макс Ферстаппен під час Гран-прі Лас-Вегаса

Однак, для пілота Red Bull це не мало жодного значення, адже його завданням у цій гонці полягало в тому, щоб фінішувати вище за свого головного конкурента та переслідувача в особистому заліку, Ландо Норріса. Власне, це Макс і зробив: фінішував на комфортному для себе п’ятому місці, а Норріс опинився за його спиною – на шостій позиції. Таким чином, за два етапи до фінішу сезону 2024 року Макс Ферстаппен оформив своє чемпіонство. 

Залік Формули-1 після Гран-прі Лас-Вегаса (п’ятірка кращих):

  1. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 403
  2. Ландо Норріс (Mclaren) — 340
  3. Шарль Леклер (Ferrari) — 319
  4. Оскар Піастрі (Mclaren) — 268
  5. Карлос Сайнц (Ferrari) — 259

Історична перемога Ферстаппена, четверта поспіль 

27-річний Макс Ферстаппен учетверте поспіль виграв сезон Формули-1. Цікаво, що у поточному сезоні Ферстаппену вдалось виграти лише вісім гонок із двадцяти двох. Востаннє у сезоні він переміг на попередньому Гран-прі у Сан-Паулу. Тоді Ферстаппен здійснив неймовірний камбек: стартував сімнадцятим, а фінішував першим. 

Нідерландський пілот Макс Ферстаппен святкує перемогу у сезоні Формули-1
Фото: EPA/UPG
Нідерландський пілот Макс Ферстаппен святкує перемогу у сезоні Формули-1

За кількістю чемпіонських титулів нідерландець зрівнявся з Аленом Простом та Себастьяном Феттелем. На цю мить Ферстаппена випереджають лише три пілоти: Міхаель Шумахер та Льюїс Гемілтон, в яких по сім титулів, та Хуан-Мануель Фанхіо з п'ятьма чемпіонствами. 

Кубок конструкторів

Попри те, що ім’я чемпіона уже відоме, інтрига досі жива у Кубку конструкторів. Перед двома останніми етапами Гран-прі в командному заліку лідирує Mclaren, але Ferrari та RedBull також зберігають шанси на трофей.

Залік Кубка конструкторів після Гран-прі Лас-Вегаса (п’ятірка кращих):

  1. Mclaren — 608
  2. Ferrari — 584
  3. RedBull — 555
  4. Mercedes — 425
  5. Aston Martin — 86

Наступний етап Гран-прі відбудеться у Катарі (1 грудня), останній – в Абу-Дабі (8 грудня).

Діана Звягінцева
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