Ферстаппен достроково став чемпіоном Формули-1: як це було

Дубль команди Mercedes
Джордж Рассел розпочав головну гонку Лас-Вегаса із поулу, а цей факт додав британському пілоту чимало впевненості. До самого кінця гонки Рассел тримав лідерство і врешті фінішував першим. Для 26-річного Джорджа це третя перемога у кар'єрі.
На другому місці розмістився партнер Рассела по команді Льюїс Гемілтон, який майстерно обійшов пілотів «Феррарі», а також чинного чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена.
Однак, для пілота Red Bull це не мало жодного значення, адже його завданням у цій гонці полягало в тому, щоб фінішувати вище за свого головного конкурента та переслідувача в особистому заліку, Ландо Норріса. Власне, це Макс і зробив: фінішував на комфортному для себе п’ятому місці, а Норріс опинився за його спиною – на шостій позиції. Таким чином, за два етапи до фінішу сезону 2024 року Макс Ферстаппен оформив своє чемпіонство.
DRIVER STANDINGS (after 22/24 races)— Formula 1 (@F1) November 24, 2024
Another golden year for Max 🥇#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/VStjJaILSZ
Залік Формули-1 після Гран-прі Лас-Вегаса (п’ятірка кращих):
- Макс Ферстаппен (Red Bull) — 403
- Ландо Норріс (Mclaren) — 340
- Шарль Леклер (Ferrari) — 319
- Оскар Піастрі (Mclaren) — 268
- Карлос Сайнц (Ferrari) — 259
Історична перемога Ферстаппена, четверта поспіль
27-річний Макс Ферстаппен учетверте поспіль виграв сезон Формули-1. Цікаво, що у поточному сезоні Ферстаппену вдалось виграти лише вісім гонок із двадцяти двох. Востаннє у сезоні він переміг на попередньому Гран-прі у Сан-Паулу. Тоді Ферстаппен здійснив неймовірний камбек: стартував сімнадцятим, а фінішував першим.
За кількістю чемпіонських титулів нідерландець зрівнявся з Аленом Простом та Себастьяном Феттелем. На цю мить Ферстаппена випереджають лише три пілоти: Міхаель Шумахер та Льюїс Гемілтон, в яких по сім титулів, та Хуан-Мануель Фанхіо з п'ятьма чемпіонствами.
Кубок конструкторів
Попри те, що ім’я чемпіона уже відоме, інтрига досі жива у Кубку конструкторів. Перед двома останніми етапами Гран-прі в командному заліку лідирує Mclaren, але Ferrari та RedBull також зберігають шанси на трофей.
TEAM STANDINGS (with two rounds to go) 👀— Formula 1 (@F1) November 24, 2024
The three-way title fight continues ⚔️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/mgB85olZde
Залік Кубка конструкторів після Гран-прі Лас-Вегаса (п’ятірка кращих):
- Mclaren — 608
- Ferrari — 584
- RedBull — 555
- Mercedes — 425
- Aston Martin — 86
Наступний етап Гран-прі відбудеться у Катарі (1 грудня), останній – в Абу-Дабі (8 грудня).