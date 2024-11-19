Хижняк про «золото» Олімпіади: «Пишаюся, що став частиною історії України»

Український боксер Олександр Хижняк під час отримання нагороди найкращого спортсмена серпня від Національного олімпійського комітету (НОК) підбив підсумки переможного виступу на паризьких Іграх.

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua. «Я пишаюся історією нашого народу і пишаюся, що став її частиною. Я щасливий, що виграв нагороду. На той момент віддав усе. Якби я не став олімпійським чемпіоном, то мене не мучила б думка про те, що зробив недостатньо», – сказав Хижняк.

Олександр також пояснив, що гіркий досвід Олімпійських ігор у Токіо, коли він поступився у фіналі змагань, допоміг перемогти на паризькій Олімпіаді.

«Я зараз можу сказати, що з тим рівнем боксу, який я показував на Олімпіаді у Парижі, конкурувати проти тих суперників було легше. Окрім того, я відновлювався від травми, тому не мав можливості виходити на ринг, повноцінно тренуватися, а у мої суперники могли це робити. На щастя, у мене був досвід Токіо, коли я зупинився за крок до медалі, тому вдруге виступати було легше», – пояснив боксер.

Окрім того, Хижняк розповів, звідки черпає мотивацію продовжувати тренуватися.

«Складно усім, але найскладніше нашим хлопцям, які щодня ціною власного життя боронять мою дружину, дитину, батьків. Справлятися з усім цим допомагає любов до всього: до своєї країни, до свого міста, до сім’ї. Це допомагає кожного ранку прокидатися та йти на стадіон, коли інші люди гуляють із собаками, ведуть дітей до школи», – підсумував він.

Нагадаємо, Олександр Хижняк здобув золоту медаль Олімпійських ігор у Парижі, здолавши у фіналі казаха Нурбека Оралбая.