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Матч Ліги Націй не дограли через провокації на трибунах

Збірна Косова залишила поле до фінального свистка.

Матч Ліги Націй не дограли через провокації на трибунах
Скандал на матчі Румунія-Косово
Фото: EPA/UPG

Другий ігровий день "тижня збірних" у європейському футболі завершився скандалом: Румунія та Косово не змогли дограти своє протистояння у дивізіоні C Ліги Націй.

Вже у компенсований до другого тайму час на полі спалахнула сутичка між гравцями двох команд, після якої косовари пішли у підтрибунне приміщення і відмовилися продовжувати гру. 

Як пише "Трибуна", гості скаржилися на те, що румунські вболівальники на трибунах розгорнули прапори Сербії і скандували гасла проти незалежності Косова.

Арбітр та гравці команди Румунії вийшли на поле, щоб номінально завершити матч. Його долю визначать дисциплінарні органи УЄФА. Рахунок на момент зупинки був 0:0.

  • Румунія, як і Україна, офіційно не визнає Косово незалежною державою і вважає територією Сербії. У 2016-ому році футбольна федерація Косова була прийнята до УЄФА і ФІФА, після чого збірна почала брати участь у міжнародних змаганнях. 
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