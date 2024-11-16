Матч Ліги Націй не дограли через провокації на трибунах

Другий ігровий день "тижня збірних" у європейському футболі завершився скандалом: Румунія та Косово не змогли дограти своє протистояння у дивізіоні C Ліги Націй.

Вже у компенсований до другого тайму час на полі спалахнула сутичка між гравцями двох команд, після якої косовари пішли у підтрибунне приміщення і відмовилися продовжувати гру.

Як пише "Трибуна", гості скаржилися на те, що румунські вболівальники на трибунах розгорнули прапори Сербії і скандували гасла проти незалежності Косова.

Арбітр та гравці команди Румунії вийшли на поле, щоб номінально завершити матч. Його долю визначать дисциплінарні органи УЄФА. Рахунок на момент зупинки був 0:0.