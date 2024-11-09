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Помер боксер В'ячеслав Узелков

Спортсменові було 45 років.

Помер боксер В'ячеслав Узелков
Фото: times.ua

На 46-му році життя помер український боксер В'ячеслав Узелков.

Про це повідомила Федерація боксу України.

"З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати – пішов з життя В’ячеслав Узелков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту", – йдеться у повідомленні.

Про причини смерті не повідомляють. 

Останніми роками в Узелкова були проблеми з здоров’ям: він пережив інсульт, а в лютому 2024 року його госпіталізували до лікарні. У квітні боксерові зробили операцію на серці. 

У жовтні цього року Узелков повідомив про те, що отримав інвалідність другої групи.

  • В’ячеслав Узелков народився у квітні 1979 року у Вінниці. За час своєї спортивної кар’єри він призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. 
  • Дебют Узелкова на професійному рингу відбувся 24 жовтня 2004 року.
  • 9 листопада 2013 в Києві В'ячеслав здобув перемогу нокаутом в бою проти американця Джейдона Кодрінгтона й завоював титул Інтернаціонального чемпіона за версією IBO в напівважкій вазі.
  • 12 квітня 2014 року Узелков провів останній в кар'єрі бій, програвши сербу Геарду Аєтовичу.
  • У вересні 2020 року зареєстрований кандидатом на посаду міського голови Вінниці від партії “Опозиційна платформа - За життя”, але вибори програв. 
  • У 2009 році взяв участь у другому сезоні танцювального шоу "Танцюю для тебе".
  • У 2014–2015 роках В'ячеслав був членом журі на передачі "Україна має талант". Потім разом із дружиною Мариною знімався у передачі "Зважені та щасливі".
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