Помер боксер В'ячеслав Узелков

Спортсменові було 45 років.

На 46-му році життя помер український боксер В'ячеслав Узелков.

Про це повідомила Федерація боксу України.

"З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати – пішов з життя В’ячеслав Узелков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту", – йдеться у повідомленні.

Про причини смерті не повідомляють.

Останніми роками в Узелкова були проблеми з здоров’ям: він пережив інсульт, а в лютому 2024 року його госпіталізували до лікарні. У квітні боксерові зробили операцію на серці.

У жовтні цього року Узелков повідомив про те, що отримав інвалідність другої групи.