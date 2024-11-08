Посадовицю Центральної МСЕК затримано під час одержання неправомірної вигоди
Посадовицю Центральної МСЕК затримано під час одержання неправомірної вигоди
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
ГоловнаСпорт

Ліга Європи: "Динамо" зазнало нищівної поразки від "Ференцвароша"

Найгірший єврокубковий вечір для українських клубів цього сезону.

Ліга Європи: "Динамо" зазнало нищівної поразки від "Ференцвароша"
Динамо - Ференцварош 0:4
Фото: EPA/UPG

Київське "Динамо" залишилося єдиною командою Ліги Європи, яка досі не забила жодного м'яча: у 4-му турі поточний лідер Української прем'єр-ліги був битий угорським "Ференцварошем".

На 17-ій хвилині команду підвів Владислав Дубінчак: в необов'язкій ситуації він дуже грубо зіграв проти суперника, за що арбітр після перегляду ВАР показав українцеві пряму червону картку. 

До перерви кияни мали виходити вперед: в одній атаці вони двічі влучили у каркас воріт угорців. Не пощастило спершу Владиславу Кабаєву, а потім Владиславу Ванату.

Але у другому таймі "Динамо" буквально посипалося: на відрізку у 18 хвилин "Ференцварош" забив аж чотири рази. Дублем відзначився Варга, ще по одному м'ячу у ворота Георгія Бущана спрямували Захаріассен і Салданья.

0:4 у підсумку - вкрай болюча поразка, яка залишає підопічних Олександра Шовковського на дні турнірної таблиці Ліги Європи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies