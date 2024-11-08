Ліга Європи: "Динамо" зазнало нищівної поразки від "Ференцвароша"

Найгірший єврокубковий вечір для українських клубів цього сезону.

Київське "Динамо" залишилося єдиною командою Ліги Європи, яка досі не забила жодного м'яча: у 4-му турі поточний лідер Української прем'єр-ліги був битий угорським "Ференцварошем".

На 17-ій хвилині команду підвів Владислав Дубінчак: в необов'язкій ситуації він дуже грубо зіграв проти суперника, за що арбітр після перегляду ВАР показав українцеві пряму червону картку.

До перерви кияни мали виходити вперед: в одній атаці вони двічі влучили у каркас воріт угорців. Не пощастило спершу Владиславу Кабаєву, а потім Владиславу Ванату.

Але у другому таймі "Динамо" буквально посипалося: на відрізку у 18 хвилин "Ференцварош" забив аж чотири рази. Дублем відзначився Варга, ще по одному м'ячу у ворота Георгія Бущана спрямували Захаріассен і Салданья.

0:4 у підсумку - вкрай болюча поразка, яка залишає підопічних Олександра Шовковського на дні турнірної таблиці Ліги Європи.