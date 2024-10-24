Кияни не змогли забити у третьому турі групи Ліги Європи поспіль.

Артем Довбик із "Роми" під час футбольного матчу Ліги Європи УЄФА проти "Динамо".

Київське «Динамо» на «Стадіо Олімпіко» програло «Ромі» – 0:1 у третьому турі групового етапу Ліги Європи УЄФА.

Про це повідомила пресслужба киян.

Фото: EPA/UPG Гравець "Роми" Артем Довбик забиває під час футбольного матчу Ліги Європи УЄФА.

На 23 хвилині римляни отримали право на виконання пенальті: захисник киян Михавко сфолив у власному штрафному майданчику. Український форвард «Роми» Артем Довбик завдав удар у лівий кут воріт, відкривши рахунок у матчі.

Після трьох турів групового етапу Ліги Європи «Динамо» не змогло жодного разу відзначитися, зазнавши трьох поразок.

«Рома» Артема Довбика йде 17-ю – 4 очки після 3 матчів.