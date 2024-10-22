Неспортивне золото

Тож LB.ua вирішив розібратися, наскільки доцільним був турнір і скільки він коштував.

У розмові з LB.ua одразу декілька представників спортивної гімнастики України та українського спорту загалом назвали цей чемпіонат відвертою крадіжкою. Вони попросили не називати своє імʼя з міркувань безпеки. Щобільше, частина гімнастів відмовилася говорити відкрито – через залежність від Мінмолодьспорту.

Здавалося б, пересічна спортивна подія, але не все так просто. Головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський зазначив, що чемпіонат обійшовся державі від 8 до 10 млн грн, а це в рази більше, ніж коштує проведення таких заходів. До того ж він поставив під сумнів доцільність таких змагань одразу після Олімпіади.

За місяць після цієї заяви, 28–29 вересня, у київському Палаці спорту відбувся Чемпіонат України зі спортивної гімнастики за підтримки Міністерства молоді та спорту України й Української федерації гімнастики.

27 серпня 2024 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україні бракує 500 мільярдів гривень для потреб Сил оборони на наступний рік. Щоб наповнити бюджет, уряд запланував, а Рада схвалила підвищити податки.

«Хто з олімпійців там був? Ніхто»

У міністерстві LB.ua повідомили, що ініціатором проведення Чемпіонату України зі спортивної гімнастики є Мінмолодьспорту у співпраці з Українською федерацією гімнастики, відповідно до Єдиного календарного плану на 2024 рік.

Чемпіонат України – це змагання, яке проводять перед міжнародним стартом, зокрема чемпіонатом Європи чи світу, щоб визначити членів збірної України, які представлятимуть країну на турнірі.

«Чемпіонати України проводять для того, щоб визначити найсильніших спортсменів, які готуватимуться до чемпіонатів Європи, світу, Універсіад. А після Олімпійських ігор спортсмени відпочивають. Я не знаю, у якій ще країні проводили б чемпіонат після Олімпіади. Хто з олімпійців там був? Ніхто!», – наголошує головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський.

Фото: НОК України Головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський під час Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

За його словами, зараз наші хлопці змагаються у Німеччині, у місцевій Бундеслізі, і це для них такий відпочинок, адже вони ще не набрали оптимальних кондицій. «Олімпіада – це виснажливі змагання як морально, так і психологічно, тому вони й не повинні були приїжджати на цей турнір. Водночас саме тоді, коли виступає уся збірна, можна проводити турнір у Палаці спорту. Їх не було, тому й сенсу у цьому турнірі не було. Цей чемпіонат – це бенефіс Стелли Захарової. Навіть в анонсі великими літерами зазначили, що організатором є саме Стелла Захарова. Тільки десь маленькими літерами написали, що це все за підтримки Мінмолодьспорту», – сказав Сартинський.

З ним погодилася тренерка Іллі Ковтуна Ірина Горбачева (Надюк).

«Основний склад збірної України не брав участь у чемпіонаті України, адже хлопці тільки закінчили виступи на Олімпіаді. Вони мають особисті медалі на міжнародних змаганнях, перемогу у командних виступах на європейській першості, олімпійські нагороди, тому я не бачу сенсу у визначенні складу станом на зараз. Якщо казати грубо, то він їм був не потрібен сьогодні. Окрім того, хлопці заздалегідь узгодили з федерацією, що вони виступатимуть у Бундеслізі», – пояснила пані Ірина.

Водночас перед змаганнями, в інтерв’ю на сайті Української федерації гімнастики Стелла Захарова, яку вже після вересневого чемпіонату призначили віцепрезиденткою федерації, наголосила, що на цьому чемпіонаті України повинні виступити члени національної збірної, інакше їх відсторонять.

«Вони зобов’язані виступити. Якщо хтось не буде брати участі, то, на жаль, я повинна буду повідомити міністерство і такі гімнасти будуть відсторонені від участі у міжнародних стартах – етапах Кубку світу тощо. Кожен гімнаст, який претендує на участь у спортивних змаганнях олімпійського циклу повинен пройти систему відбору», – сказала Захарова. До слова, жоден із членів національної команди на турнірі Стелли Захарової не виступав.

Фото: Facebook.com Стелла Захарова під час чемпіонату України зі спортивної гімнастики.

Крім того, Стелла Захарова зауважила, що хоче повернути інтерес до спортивної гімнастики в Україні.

Горбачева натомість висловила переконання, що не вважає такі заходи в такому форматі популяризацією цього виду спорту.

«Популяризація – це про інше. Під час реклам і афіш чемпіонату України я не побачила жодної згадки про наших олімпійців. Кого ж ми тоді популяризували? У нас була Анна Лащевська, п’ятеро хлопців, які виступали на Іграх – саме про них потрібно було говорити», – пояснила Надюк.

Фото: XSPORT Анонс чемпіонату України зі спортивної гімнастики.

Гроші

У відповідь на запит LB.ua Міністерство молоді та спорту повідомило, що виділило на проведення чемпіонату України зі спортивної гімнастики 8 520 653,90 грн.

Ця сума виглядає завищеною одразу через декілька факторів. Перш за все, насторожують аномально великі витрати на дводенне змагання такого типу за умови участі у ньому всього 120 спортсменів (за кошторисом). Ба більше, LB.ua зібрав інформацію про проведення подібних змагань раніше і з'ясував, що це коштує в середньому від 500 тисяч (якщо не в Палаці спорту) до півтора мільйона гривень. Тобто витрати завищені мінімум уп’ятеро! На думку одного з українських тренерів зі спортивної гімнастики, за таку суму можна організувати етап Кубка світу.

Водночас Ірина Горбачева повідомила LB.ua, що зверталася до Міністерства молоді та спорту й Української федерації гімнастики з проханням про фінансову допомогу на суму близько 7 тисяч євро на операцію для срібного призера Олімпіади-2024 Іллі Ковтуна після його травми, але отримала відмову.

Ми не знайшли у відкритих джерелах інформації про проведення відкритих тендерних закупівель на цей захід, тому звернулися з цим питанням до Мінмолодьспорту. Нам відповіли, що «закупівля послуг здійснювалась без застосування відкритих торгів у зв'язку з особливостями проведення заходів під час воєнного стану».

У зв’язку з цим ми запросили у Міністерства молоді та спорту детальний кошторис чемпіонату України зі спортивної гімнастики-2024 та турнірів зі спортивної/художньої гімнастики, які проходили у 2022/2023 роках в Україні.

Нам надали кошторис чемпіонату України-2024 зі спортивної гімнастики та ще два – з художньої гімнастики, юніорського і дорослого, які відбулися 26-28 і 28-30 червня минулого року. Одразу зауважимо, що додатків з більш детальним описом кожного пункту кошторисів ми не отримали.

Турніри проходили під патронатом однієї федерації (Української федерації гімнастики), в одному місці («Палаці спорту»), тому їх можна порівнювати, якщо врахувати різницю вартості на спортивне обладнання. Порівнявши ці кошториси, ми виявили випадки можливого завищення цін. Чемпіонат з художньої гімнастики, який відбувся 26-28 червня, коштував державі 1 052 724 грн, а чемпіонат 2024 року зі спортивної гімнастики – 8 520 653 грн.

Наприклад, послуги, пов’язані з підготовкою/облаштуванням місць проведення спортивних заходів (звуку) для турніру зі спортивної гімнастики коштували 981 148 грн, а для чемпіонату з художньої гімнастики – 37 260 грн.

Суттєво відрізнялися також ціни на світло – 1 097 635 грн проти 159 840 грн.

Суддівське обладнання для ЧУ зі спортивної гімнастики коштувало 442 596 грн проти 43 000 грн у художній. До речі, за інформацією одного з суддів, обладнання – це планшети й комп’ютер.

Ще одним пунктом кошторису чемпіонату зі спортивної гімнастики, який викликає питання, є ціна на послуги з обслуговування локальних мереж – 157 960 грн. У кошторисі чемпіонату з художньої гімнастики інформації про таку послугу немає.

Крім того, під час організації проведення ЧУ зі спортивної гімнастики 3 498 873 грн витратили на встановлення та експлуатацію механічного обладнання (помости, сцени тощо), однак під час трансляції ми сцени не помітили. Що більше, під час розминки одного зі спортсменів поперечина впала…

Викликає питання й вартість онлайн-трансляції, на яку виділили 810 631 грн. Фахівці, з якими ми поспілкувалися, назвали вартість такої послуги для подібних заходів – до 200 тис. грн. До речі, у кошторисі окремо прописана й сума на встановлення телевізійної аудіо- й відеоапаратури. Це коштувало державі додаткових 396 320 грн. Тобто загалом трансляція обійшлася у 1 206 951 грн. На ютуб-каналі Мінмолодьспорту станом на 22 жовтня відео трансляції переглянуло 7100 людей (кількість переглядів двох змагальних днів).

Згідно з кошторисами, більшість послуг, пов’язаних з підготовкою/облаштуванням місць проведення спортивних заходів, за прямим договором надало одне підприємство – ТОВ «КИЇВ МЕДІА ПРОДАКШН» відповідно до процедури закупівлі «Укрспортзабезпечення». Як з'ясували колеги з NGL.Media та Tribuna.com, ця компанія належить 23-річній Валерії Гуторці з Білої Церкви. Загалом за свої послуги компанія отримала левову частку турнірних коштів – понад 6,6 млн грн.

LB.ua надіслав запит до Мінмолодьспорту з проханням надати додатки кошторису чемпіонату зі спортивної гімнастики, щоб дізнатися, чому організація турніру коштувала настільки дорого. Поки ще чекаємо на відповідь.

«Чебурашки» від Стелли Захарової

Ще однією «особливістю» чемпіонату України було те, що він не відповідав правилам проведення таких змагань. До прикладу, головним суддею змагань була сама Стелла Захарова, яка не має міжнародної суддівської категорії. Це підтвердили одразу декілька осіб у Федерації гімнастики України на умовах анонімності. Ба більше, за нашою інформацією, яку нам підтвердили учасники змагань, на чемпіонаті України працювали по троє суддів, замість необхідних чотирьох, як зазначено у правилах. До речі, за нашою інформацією, одразу семеро суддів зі списку, затвердженого Мінмолодьспорту на цей турнір, були відсутніми.

Викликає питання й форма гімнастів. На наліпках з номерами спортсменів було зображено… «Чебурашку». Донедавна ця вигадана в Росії тваринка була логотипом сайту Стелли Захарової.

Яке це має відношення до Чемпіонату України – питання без відповіді.

Фото: Lb.ua Наліпка з номером одного з учасників чемпіонату України зі спортивної гімнастики.

Крім того, хоч Мінмолодьспорту й було ініціатором змагань, на нагородній продукції не було жодної згадки про відомство. Щобільше, на спеціальних кубках був вигравіюваний напис “Ukraine International Cup. Organizer Stella Zakharova”, який не має стосунку до чемпіонату України зі спортивної гімнастики.

Фото: Lb.ua Медаль і кубок чемпіонату України зі спортивної гімнастики одного з учасників.

То чому ж держава фінансувала практично на 100% ці спортивні змагання?

Викликає запитання й той факт, що Стелла Захарова офіційно не була віцепрезидентом Федерації гімнастики України на момент 28-29 вересня, але це не завадило їй організовувати турнір.

LB.ua звернулося до Федерації гімнастики України із запитом, але відповіді поки що ми не отримали. Крім того, ми вирішили запитати в очільника Міністерства молоді та спорту Матвія Бідного, чому держава витратила стільки грошей на цей турнір, але нам запропонували поговорити з директором «Укрспортзабезпечення».

Сьогодні, 22 жовтня, зв'язатися не вдалося, адже, як нам пояснили, він «трохи від'їхав». Водночас колеги з NGL.Media та Tribuna.com повідомили, що «державна установа («Укрспортзабезпечення», – Lb.ua) не змогла відповісти на жодне з суттєвих питань – як знайшли «Київ медіа продакшн», чи зверталися до інших компаній, як визначали вартість і хто був контактною особою під час надання послуг».

Загалом Мінмолодьспорту повідомило нам, що на проведення спортивних заходів та змагань зі спортивної гімнастики у 2024 році затверджено бюджет в сумі 50 млн 406,8 тис. грн.

Зважаючи на вищевикладене, можливо, в умовах повномасштабної війни та складної фінансової ситуації в державі органам контролю варто посилити перевірку витрат бюджетних коштів, особливо на заходи, які, прикриваючись безпековими пересторогами, уникають прозорих тендерних процедур.