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Томас Тухель погодився очолити збірну Англії з футболу

Німець стане третім в історії команди керманичем без британського підданства.

Томас Тухель погодився очолити збірну Англії з футболу
Томас Тухель
Фото: EPA/UPG

Спортивна редакція BBC отримала підтвердження, що футбольна асоціація Англії домовилася із німецьким тренером Томасом Тухелем про підписання контракту на роботу в національній збірній.

Колишній наставник дортмундської "Боруссії", "Челсі", "ПСЖ" та мюнхенської "Баварії" очолить "Трьох левів" вже після завершення групового етапу Ліги націй. Його головним завданням буде вивести команду на чемпіонат світу 2026 року у Канаді, США та Мексиці та успішно виступити на турнірі. 

Офіційне представлення Тухеля очікується на "Вемблі" у середу, 16 жовтня. До нього англійців тренували лише двоє іноземців в історії: Свен-Горан Ерікссон та Фабіо Капелло. 

Після відставки Гаррета Саутгейта, який на Євро-2024 зазнав другої поспіль поразки у фіналі, Англію тимчасово очолив Лі Карслі. Під його керівництвом команда сенсаційно поступилася Греції. 

За чутками, англійські футбольні боси прагнули бачити тренером головної команди Пепа Гвардіолу, проте каталонець поки залишається вірним посаді керманича "Манчестер Сіті".

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