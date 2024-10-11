Ліга націй. Україна – Грузія (1:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 11 жовтня, збірна України зіграє у третьому турі групового етапу Ліги націй УЄФА.

Михайло Мудрик під час матчу проти Грузії в Лізі націй УЄФА.

Основні статистичні показники першого тайму (Україна – Грузія): володіння м'ячем (42:58), удари (9:5), удари в площину воріт (1:2), фоли (5:3), жовті картки (2:2).

Перерва!!!

45+8. Какабадзе пішов уперед і отримав пас на хід, пробив одразу по воротах – Трубін зафіксував м'яч у руках і показово впав на газон. Свисти, пане суддя.

45+7. Грузини подали з кутового, але Трубін вибив м'яч кулаком на виході.

45+6. Кінцівка матчу за грузинами. Хвилями підходять до наших воріт. У такій ситуації важливо, щоб ніхто із українців "не зловив ґаву".

45+5. Калюжний отримав відкладену жовту картку за відверту спробу зупинити атаку суперника. Грузини все ж продовжили (читайте нижче), а ось Івану тепер доведеться бути більш обережним.

45+4. Матвієнко філігранно прочитав гру та вибив м'яч після подачі з флангу.

45+2. Калюжний обікрав Хвічу в центрі поля й запустив Гуцуляка в контратаку. Олексій намагався віддати пас на Довбика, але не зміг зрозуміти задум Артема, тому атака захлиснулася після невдалої передачі.

45. Арбітр очікувано додав до основного часу першого тайму 9 хвилин. Потрібно зіграти ті хвилини, які були втрачені упродовж паузи на проблеми зі світлом.

44. Хууууууух! Кварацхелія розібрався із суперниками у штрафному і відпасував під удар Кочорашвілі. Той, хвала вищим силам, щокою запустив м'яч у сектор.

43. Мудрик повернувся в оборону й заблокував простріл суперника! Михайло сьогодні викладається на 100 відсотків. Слова про вінгера назад не забираємо, але віримо, що далі буде тільки краще й краще.

42. Ну забивайте ж у таких епізодах!!! Судаков отримав м'яч на фланзі й одразу навісив до штрафного майданчика, куди вривався Шапаренко. Микола потужно пробив головою, але м'яч полетів повз ворота.

41. Небезпечно! Кочорашвілі проби по воротах, але Трубін зміг спокійно забрати м'яч до рук. Молодчинка, Толю!

40. Непогана подача від Мудрика, але нікому з українців пробити не вдалося.

39. Юхим Конопля запропонував себе на фланзі, але Двалі занадто відверто прихопив українця рукою, зупинивши нашу атаку. На щастя, арбітр показав грузину жовту картку.

37. Грузини прорвалися лівим флангом. Кочорашвілі непогано покотив на 11 метрів, але Таловеров спокійно перервав пас. Відбилися.

FREE AZOV

Фото: EPA/UPG Уболівальники збірної України.

Розігралися наші футболісти. Тільки б це не був секундний спалах.

35. Довбик вийшов на ударну позицію на куті штрафного майданчика і пробив лівою і правий кут воріт – м'яч пройшов повз стійку.

34. ГООООООООООООООООООЛ!!!!!! Мудриииииииииииик!!!!! Михайло отримав м'яч на фланзі, обіграв трьох і пробив точно у лівий нижній кут воріт – 1:0!!!

32. Ось вам будь ласка й подача до штрафного Мамардашвілі, ось ще одна. Українці навантажують кросами штрафний майданчик, але поки не вдалося створити момент.

30. Центральні півзахисники України непогано перепасувалися й потягнули м'яч уперед, але Судаков помилився під час обробки м'яча. Повернути м'яч собі вдалося швидко.

29. Це вже схоже на комбінаційну гру. Судаков зовнішньою стороною стопи відпасував на Мудрика у штрафному майданчику, але Мишко не встиг за м'ячем. Надійна й грамотна гра грузинських захисників.

28. Матвієнко намагався не дати Кочорашвілі вийти з оборони в атаку й у підкаті вибив спочатку м'яч, а потім і ногу грузина. Жовта картка для капітана збірної України. Не найкраща новина з огляду на те, що він отримав попередження так рано.

27. Це вже навіть не смішно. Забарний знову піщшов уперед самотужки, добіг ледь не до штрафного Мамардашвілі, але віддати знову нікому...

26. Мудрик зміг прорватися лівим флангом, втікаючи від переслідувачів, і подав на праву стійку грузинів, але ніхто з українців не відгукнувся на пас. Перша якісна дія 70-мільйонного Мишка.

25. Микола Матвієнко намагався виконати довгий крос вперед, але м'яч вийшов за межі поля.

24. Забарний високо підіймається, щоб розпочати атаку. До слова, не вперше так діє Ілля, але ніхто не зміг запропонувати себе, тому захисник відпасував назад.

23. Грузини подали з кутового, але Забарний і Таловеров відвели загрозу від воріт.

22. Трубін вибив м'яч на Довбика, потім той потрапив до Шапаренка, який черпачком намагався знайти Гуцуляка на фланзі, але Кочорашвілі в епічному стрибку перервав пас.

21. Грузинські захисники не цураються тримати м'яч біля свохх воріт. Підтиснути б, ні?

Ніс Реброва "говорить" за погодні умови краще, ніж термометр. Холодно сьогодні у Польщі.

19. Мудрик подав до штрафного майданчика. На подачу відгукнувся Таловеров, але акцентовано пробити по воротах не зміг. За старання дякуємо.

Арбітр відновив гру! Нагадуємо, Україна отримала право на штрафний.

Гляньте поки на наших уболівальників у Познані!

Фото: EPA/UPG Українські фанати на матчі Україна – Грузія.

Як думаєте, Ребров продовжить тренувати збірну після сьогоднішнього матчу?:)

Досі не відновили гру... Шанс для нас із вами згадати яскраві моменти матчу. Судаков непогано пробив по воротах і все. Поки це всі небезпечні епізоди на дві команди.

На стадіоні у Познані проблеми зі світлом. Пауза.

11. Капітан Грузії Кашія отримав за фол проти Довбика жовту картку. З почином тебе, добродію.

10. Бравісімо, Артеме! Довбик поставив корпус під час пасу і філігранно впав, заробивши штрафний біля воріт Мамардашвілі.

9. Мудрик грає під "сімкою", але поки якість гри не збільшується. Прийняв і віддав назад – на цьому поки все.

8. Підтискають трішки наші. Невже вміємо грати з позиції сили?

7. Судаков отримав пас від Гуцуляка у штрафному майднчику грузинів, обробив м'яч і пробив другим дотиком у лівий кут – зовсім трішки не влучив.

Шева знаходиться на трибунах і підтримує команду безпосередньо у Польщі. Ех, нам би вас на полі, Миколайовичу!

6. Калюжний і Шапаренко змогли трішки розіграти м'яч, який відскочив до Гуцуляка. Той виконав вертикальний пас на Довбика, але Артем не зміг зачепитися за м'яч у боротьбі з двома грузинами.

5. Тепер Гуцуляк випробував стопу суперника в центрі поля. Невже нарешті наші почали показувати характер?...

Сфолив проти вінгера Грузії Іван Калюжний! Поставте себе на місце цього хлопця! Ще декілька днів тому ти грав в Олександрії, а сьогодні проти Хвічі, який коштує 80 млн євро.

3. Кварацхелія очікувано взяв гру на себе, пройшов уперед і впав перед штрафним майданчиком Трубіна. Фол і небезпечний штрафний удар. Хвіча пробив суттєво вище воріт, на щастя.

2. Гості контролюють м'яч на початку гри. Українці поки не вмикають високий пресинг. Грузини переважно перепасовуються біля центральної лінії.

1. Грузини розіграли м'яч з центру поля. На старті матчу Лочошвілі "переїхав" Коноплю. Жорсткий початок!

Матч розпочався!!!

21:42. Красива у нас форма! Відчуваємо, що зараз піде гра!:)

21:40. Команди на полі! лунають гімни країн! Співайте і думайте, за що і за кого ви граєте, панове!

21:30. Наші футболісти уже розім'ялися і готові до гри. Нас влаштує лише перемога.

21:15. До речі, сьогодні у стартовому складі збірної України дебютує Іван Калюжний! Підтримаємо хлопця. Крім нього, дебютантами також можуть стати Олександр Назаренко і Дмитро Криськів. Тільки погляньте, як вони працювали на тренуванні!

21:05. До матчу залишилося 40 хвилин. Саме час заварювати потрошку чай, відкривати печиво, або ні...

21:00. Гайда до роздягальні збірної зайдемо! Красивий кадр.

Фото: Дан Балашов/УАФ Роздягальня збірної України перед грою проти Грузії у Лізі націй УЄФА.

20:45. Стартовий склад збірної Грузії на гру: Мамардашвілі - Какабадзе, Двалі, Кашія - Кочорашвілі, Чакветадзе, Гвелесіані, Кітеїшвілі - Кварацхелія, Мікаутадзе.

20:35. Є стартовий склад… Цікавий… До вашої уваги наша одинадцятка: Трубін - Матвієнко, Талаверов, Забарний, Конопля - Калюжний, Судаков, Шапаренко - Мудрик, Довбик, Гуцуляк.

20:30. Номінально домашньою для збірної України ареною сьогодні стане "Stadion Poznan" в однойменному місті Польщі. Принагідно дякуємо нашим польським друзям за гостинність.

20:25. Ви не знали, а ми знаємо, що сьогодні зранку українці провели невеличке тренування. Ловіть трішки кадрів звідти.

Фото: Дан Балашов/УАФ Георгій Судаков і Михайло Мудрик під час розминки.

Фото: Дан Балашов/УАФ Роман Яремчук під час тренування.

Фото: Дан Балашов/УАФ Футболісти збірної України під час тренування.

20:20. Статистичні моменти в студію! Грузія посідає 66 місце після останнього оновлення рейтингу ФІФА, а Україна – 24-те. Команди зустрічалися в очному протистоянні 9 разів, у шести з яких перемогу святкували «синьо-жовті». Ще три матчі завершилися нічийним результатом.

20:15. Не претендуємо на експертність у питаннях моди, але нам здається, що голкіперська форма має вайб 90-х. Тоді воротарі також одягали такі різноколірні комплекти. Цього разу в такому гратиме наш кіпер.

Фото: Пресслужба УАФ. Форма голкіпера збірної України на матч проти Грузії у Лізі націй УЄФА.

20:10. Одразу зауважимо, що сьогодні наші козаки гратимуть у новій формі від Adidas.Цього разу у нас жовтий комплект.

Фото: Пресслужба УАФ. Форма збірної України з футболу на гру проти Грузії у Лізі націй.

20:00. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами слідкуватимемо за матчем третього туру Ліги націй УЄФА. Наша редакція підготувала анонс поєдинку. Нам зрозуміло єдине: якщо Україна сьогодні не переможе, то варто вдаватися до кардинальних змін.

11 жовтня 2024 року. Познань. «Stadion Poznan». Початок матчу – о 21.45. Температура повітря +11С.

Ласкаво просимо на матч третього туру Ліги націй (дивізіон В) групи 1 між Україною і Грузією.

Стартові склади:

Україна: Трубін, Матвієнко, Талаверов, Забарний, Конопля, Калюжний, Судаков, Шапаренко, Мудрик, Довбик, Гуцуляк.

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Грузія: Мамардашвілі, Какабадзе, Двалі, Кашія, Кочорашвілі, Чакветадзе, Гвелесіані, Кітеїшвілі, Кварацхелія, Мікаутадзе.

Головний тренер – Віллі Саньоль (Франція).

Арбітр - Юліан Вайнбергер (Австрія).