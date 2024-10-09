Ярослава Магучіх увійшла до трійки фіналісток номінації "Легкоатлетка року"

Також до фіналу вийшли нідерландка Фемке Бол і британка Кілі Годжкінсон.

European Athletics оголосили трійку фіналісток номінації "Легкоатлетка року".

До числа фіналісток увійшла 23-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх.

Вона перебувала в загальному переліку з 10 номінанток за підсумками сезону 2024 року. В ньому Ярослава Магучіх об'єднала перемоги на Олімпіаді та чемпіонаті Європи, а також виграла свій третій титул Діамантової ліги і встановила новий світовий рекорд жіночих стрибків у висоту.

Крім Ярослави Магучіх, до фіналу вийшли нідерландка Фемке Бол і британка Кілі Годжкінсон.