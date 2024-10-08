Український футболіст зустрівся у Білому домі з Джо Байденом

Український футболіст Євген Чеберко, який виступає в американській МЛС за команду "Коламбус Крю", разом з партнерами та тренерським штабом завітав до Білого дому. На правах переможця Кубка головної сокер-ліги клуб отримав право на традиційну зустріч із президентом США Джо Байденом.

На своїй сторінці в Instagram захисник назвав цей момент "нереальним й неймовірним" та подякував команді за таку нагоду.

Судячи зі світлини, "Коламбус" подарували главі держави свою футболку з 46-им номером - адже Байден є саме 46-им президентом в історії Сполучених Штатів.