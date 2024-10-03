Байден заявив, що не підтримує удар по ядерних об'єктах Ірану

У Вашингтоні все ще тримаються за деескалаційну політику.

Президент США Джо Байден не хоче, щоб Ізраїль у відповідь на балістичну атаку з боку Ірану завдав удару по ядерних об'єктах ісламської республіки.

Як пише BBC, господар Білого дому виступив проти такого кроку, відповідаючи на питання журналістів під час поїздки до регіонів, що постраждали від урагану "Хелен".

За словами Байдена, США та Ізраїль мають "обговорити, що їм робити далі". Після консультацій з лідерами країн "Великої сімки" у Вашингтоні підтримують право Єрусалима відповісти на атаку, "але зробити це потрібно пропорційно".

При цьому речник Державного департаменту Метью Міллер визнав, що з боку Ірану відбулася "безпрецедентна ескалація".