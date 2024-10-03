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Ілон Маск таємно фінансував праві рухи ще за роки до публічної підтримки Трампа

Мільярдер жертвував консервативним політикам мільйони доларів.

Ілон Маск таємно фінансував праві рухи ще за роки до публічної підтримки Трампа
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Агенція Reuters із посиланням на інформацію, надану чотирма наближеними до Ілона Маска особами, стверджує, що мільярдер роками фінансує політичні організації, які сповідують праву консервативну ідеологію.

Щонайменше з 2022 року Маск спрямовував мільйони доларів групі "Побудова майбутнього Америки", яка критикувала адміністрацію президента Джо Байдена за надмірну прогресивність. Інші джерела стверджують, що гроші власника Tesla, SpaceX та соціальної мережі X також надходили на рахунки кількох компаній, пов'язаних із Республіканською партією США.

Маск, якого Forbes вважає найбагатшою людиною планети, упродовж років вперто намагався не оприлюднювати свої політичні погляди. Хоча він кілька разів стверджував, що підтримував на виборах кандидатів від демократів, поступово мільярдер став все більш гостро висловлюватися про чинну адміністрацію Байдена. Зрештою влітку стало відомо, що Маск підтримує на прийдешніх виборах Дональда Трампа

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