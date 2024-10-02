У Німеччині китаянку підозрюють у передачі Пекіну інформації про аеропорт, через який експортують військову допомогу Україні

Затримана працювала на компанію, яка надавала логістичні послуги в аеропорту Ляйпциг‒Галле.

У Ляйпцигу заарештували китаянку за підозрою в передачі китайській розвідці інформації про аеропорт Ляйпциг‒Галле, який використовується як ключовий транспортний вузол для оборонної промисловості Німеччини і експорту військової продукції, зокрема, в Україну, пише BBC.

Німецька прокуратура заявила, що 38-річна Які Х. працювала на компанію, яка надавала логістичні послуги в аеропорту. Жінку взяли під варту, її будинок та робоче місце обшукали.

Прокуратура заявила, що затримана неодноразово надсилала деталі про рейси, пасажирів і військовий вантажний транспорт іншій особі, яка працювала на секретні служби Китаю. Аеропорт вважається важливим центром оборонного експорту ФРН.

Ще одного підозрюваного, Цзянь Г., затримали на початку цього року. Він працював помічником депутатf Європейського парламенту від ультраправої партії Німеччини AfD (Альтернатива для Німеччини) Максиміліана Кра.

Прокурори стверджують, що у період із серпня 2023 року по лютий 2024 року Які Х надала Цзянь Г. інформацію про транспортування військового обладнання та людей, пов’язаних з неназваною німецькою збройовою компанією. Німецькі джерела повідомили громадському мовнику ARD, що залученою оборонною компанією є Rheinmetall, найбільша оборонна компанія Німеччини, яка активно бере участь у постачанні Україні зброї, бронетехніки та військового обладнання.

Цзянь Г. передавав китайцям інформацію про Європарламент

Кра звільнив Цзяна з посади. Офіс Кра в Брюсселі обшукала поліція, хоча жодних ознак його причетності до шпигунства не знайшли.

“Справа Які Х., схоже, пов’язана зі справою про шпигунство, яка розгорнулася у квітні минулого року за участі помічника парламенту Цзяна Г.”, ‒ зазначає BBC.

Вважалося, що Цзянь Г. шпигував за китайськими дисидентами в Німеччині, а також передавав інформацію про Європейський парламент китайській розвідці. Раніше він працював на дисидентські групи і отримав німецьке громадянство після приїзду до Німеччини в 2002 році.