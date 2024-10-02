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Прем’єр Британії Стармер вирушить сьогодні до Брюсселя налагоджувати відносити з Євросоюзом

Очільник британського уряду хоче домовитися про оборону, чеки на їжу, гастрольні візи. ЄС хоче говорити про мобільність молоді, рибальство та права громадян.

Прем’єр Британії Стармер вирушить сьогодні до Брюсселя налагоджувати відносити з Євросоюзом
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вирушить сьогодні до Брюсселя у першій справжній спробі налагодити нові відносини з Європою після виходу з Сполученого Королівства з блоку, пише Bloomberg.

Це процес, як очікується, триватиме місяці, якщо не роки.

Стармер проведе свою першу зустріч у бельгійській столиці з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. “Він прагне якнайшвидше зрозуміти життєздатність своїх планів щодо безпекового пакту та ветеринарної угоди до початку офіційних переговорів цього року”, ‒ зазначає видання.

Лейбористи Стармера, які перебувають при владі вперше з 2010 року, намагаються відновити шкоду, завдану співпраці Великої Британії з блоком, спричинену роками невдалих переговорів щодо Brexit.

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За інформацією джерел, щоб сигналізувати про значну зміну у відносинах, Британія та ЄС планують провести свій перший двосторонній саміт наступного року.

У рамках зближення міністр закордонних справ Девід Леммі також, ймовірно, відвідає зустріч очільників міністерств закордонних справ ЄС пізніше у жовтні.

Чого хочуть Лондон та Брюссель

Але хоча ЄС і Великобританія прагнуть скористатися позитивним перезавантаженням, вони мають різні пріоритети, що свідчить про ще складніші перемовини попереду.

Стармер хоче тіснішої співпраці з питань оборони, послаблення перевірок щодо продуктів харчування, взаємного визнання професійних кваліфікацій і спеціальної візи для гастролерів. Лондон також чітко дав зрозуміти, що давні червоні лінії залишаються ‒ йдеться  про неприєднання до єдиного ринку та митного союзу.

ЄС хоче, щоб будь-які нові угоди базувалися на повній імплементації угод, які вже були підписані після Brexit. Блок прагне укладення договору про мобільність молоді, співпраці в енергетичній сфері та забезпечення прав громадян і узгодження питань рибальства. Німеччина та Франція закликали до загальноблокової угоди щодо міграції, і хоча Стармер раніше говорив про її перспективність, тепер його уряд розглядає двосторонні угоди з Парижем та Римом.

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