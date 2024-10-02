Прем’єр Британії Стармер вирушить сьогодні до Брюсселя налагоджувати відносити з Євросоюзом

Очільник британського уряду хоче домовитися про оборону, чеки на їжу, гастрольні візи. ЄС хоче говорити про мобільність молоді, рибальство та права громадян.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вирушить сьогодні до Брюсселя у першій справжній спробі налагодити нові відносини з Європою після виходу з Сполученого Королівства з блоку, пише Bloomberg.

Це процес, як очікується, триватиме місяці, якщо не роки.

Стармер проведе свою першу зустріч у бельгійській столиці з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. “Він прагне якнайшвидше зрозуміти життєздатність своїх планів щодо безпекового пакту та ветеринарної угоди до початку офіційних переговорів цього року”, ‒ зазначає видання.

Лейбористи Стармера, які перебувають при владі вперше з 2010 року, намагаються відновити шкоду, завдану співпраці Великої Британії з блоком, спричинену роками невдалих переговорів щодо Brexit.

За інформацією джерел, щоб сигналізувати про значну зміну у відносинах, Британія та ЄС планують провести свій перший двосторонній саміт наступного року.

У рамках зближення міністр закордонних справ Девід Леммі також, ймовірно, відвідає зустріч очільників міністерств закордонних справ ЄС пізніше у жовтні.

Чого хочуть Лондон та Брюссель

Але хоча ЄС і Великобританія прагнуть скористатися позитивним перезавантаженням, вони мають різні пріоритети, що свідчить про ще складніші перемовини попереду.

Стармер хоче тіснішої співпраці з питань оборони, послаблення перевірок щодо продуктів харчування, взаємного визнання професійних кваліфікацій і спеціальної візи для гастролерів. Лондон також чітко дав зрозуміти, що давні червоні лінії залишаються ‒ йдеться про неприєднання до єдиного ринку та митного союзу.

ЄС хоче, щоб будь-які нові угоди базувалися на повній імплементації угод, які вже були підписані після Brexit. Блок прагне укладення договору про мобільність молоді, співпраці в енергетичній сфері та забезпечення прав громадян і узгодження питань рибальства. Німеччина та Франція закликали до загальноблокової угоди щодо міграції, і хоча Стармер раніше говорив про її перспективність, тепер його уряд розглядає двосторонні угоди з Парижем та Римом.