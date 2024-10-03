Дебати Венса та Волза у США зібрали менше глядачів, ніж у 2020 році

Єдині телевізійні дебати між кандидатами у віцепрезиденти США Джей Ді Венсом та Тімом Волзом у прямому етері американських телемереж дивилися близько 43 мільйонів громадян. Як зазначає Bloomberg, цей показник не вражає.

90-хвилинна розмова республіканця та демократа із модераторами та між собою відчутно поступилася за рівнем зацікавленості авдиторії дуелі Камали Гарріс та Майка Пенса у 2020 році. Тоді претенденти на пост номер два зібрали біля екранів майже 58 мільйонів своїх співгромадян. Що ж до дебатів Гарріс та Дональда Трампа 10 вересня, то їх очікувано дивилися ще активніше - 68 мільйонів глядачів.

Загалом експерти відзначили досить слабкий градус протистояння і напруги під час дебатів: кандидати неодноразово погоджувалися одне з одним та кивали під час відповідей опонента. Попри відсутність очевидного переможця, перевагу за рахунок більш впевненої поведінки політологи віддали Венсу.