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Зеленський зустрівся з головою USAID Самантою Пауер

Президент наголосив, що для України дуже важлива підтримка США перед зимою та під час зимового періоду. 

Зеленський зустрівся з головою USAID Самантою Пауер
Зеленський зустрівся з головою USAID Самантою Пауер
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський зустрівся з адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського. 

Основними темами обговорення були реалізація проєктів зі зміцнення української енергомережі, відновлення об’єктів критичної інфраструктури, посилення ППО та будівництво шкільних укриттів.

Зеленський наголосив, що для України дуже важлива підтримка США перед зимою та під час зимового періоду. 

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В свою чергу Саманта Пауер повідомила, що USAID бере участь у ремонті 10 тис. шкільних укриттів.

Також на зустрічі обговорили впровадження реформ і підтримку малого й середнього бізнесу в Україні.

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