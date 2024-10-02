Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук взяв участь в інавгурації Президентки Мексики Клаудії Шейнбаум.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Стефанчук зазначив, що під час розмови з новообраною президенткою він підтвердив, що присутність України на інавгурації "є переконливим свідченням поваги до Мексики та вибору мексиканського народу."

"Підтвердив готовність України до активного розвитку українсько-мексиканського міждержавного діалогу та поглиблення співробітництва. Висловив переконання, що за президентства Клаудії Шейнбаум Мексика зробить відчутний внесок у досягнення в Україні справедливого і тривалого миру, який базуватиметься на основі поваги до Статуту ООН і міжнародного права", - написав Стефанччук.

Фото: Руслан Стефанчук

"Під час розмови відзначив натхнення, з яким пані Президентка говорила про майбутнє мексиканських дітей у своїй інавгураційній промові. Сказав їй, що дуже хочеться, щоби завдяки спільним зусиллям наших країн агресор перестав вбивати українських дітей та викрадати їх, позбавляючи майбутнього", - додав спікер парламенту.

Стефанчук закликав Шейнбаум долучитися до реалізації української Формули миру і запросив взяти участь у другому Саміті миру.

Фото: Руслан Стефанчук