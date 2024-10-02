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У Мексиці відбулася інавгурація першої в історії країни президентки

Клаудія Шейнбаум очолюватиме другу економіку Латинської Америки наступні шість років.

У Мексиці відбулася інавгурація першої в історії країни президентки
Клаудія Шейнбаум
Фото: EPA/UPG

Мексика офіційно отримала першу в історії жінку-президента. У Мехіко в будівлі Конгресу відбулася церемонія інавгурації нової глави держави - 62-річної Клаудії Шейнбаум.

Як пише Reuters, політикиня у своїй першій промові в новій ролі заявила, що "настав час для трансформацій та настав час для жінок". Пріоритетами свого перебування на посаді номер один Шейнбаум визначила захист прав жінок та підтримку привабливості країни для міжнародних інвесторів.

Каденція президентки триватиме шість років. За цей час від неї очікують значного зростання інвестицій та утвердження Мексики в ролі другої за економічними показниками держави Латинської Америки після Бразилії.

Для цього Шейнбаум потрібно буде переконати партнерів, що реформа її попередника та патрона Андреса Лопеза Обрадора щодо обрання суддів народним голосуванням не становить ризиків для тих, хто прагне вкладати кошти у мексиканські проєкти.

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