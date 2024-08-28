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Мексика заморозила відносини з посольствами США та Канади

Президенту країни не сподобалися коментарі щодо реформи судової системи.

Мексика заморозила відносини з посольствами США та Канади
Президент Мексики Андрес Обрадор
Фото: EPA/UPG

Уряд Мексики поставив на павзу ведення будь-яких справ та розмов із посольствами Сполучених Штатів та Канади. Про заморозку відносин заявив президент країни Андрес Мануель Лопез Обрадор. 

Як пише Reuters, глава держави наголосив, що йдеться про припинення співпраці лише з дипломатичними відомствами, а не із самими країнами. 

Причиною для такого кроку стали коментарі послів щодо реформи судової системи, яку розглядатиме у вересні новий склад Когресу. Вона передбачає обрання суддів, включно з Верховним судом, на основі загальнонаціонального голосування.

У США та Канаді вважають, що така новація послабить мексиканську демократію, схилить баланс гілок влади на користь виконавчої та поставить суди у залежність від кримінальних кланів. Натомість захисники реформи, серед яких і Обрадор, підкреслюють її орієнтованість на народовладдя. 

Президент заявив, що не буде наполягати на тому, щоб посли, які дозволили собі критичні коментарі, залишили територію країни, але "наполегливо радить їм почитати конституцію". 

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