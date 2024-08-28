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Колишнього охоронця президента Азербайджану знайшли мертвим

Чоловік приїхав відпочивати до турецького готелю із родиною.

Колишнього охоронця президента Азербайджану знайшли мертвим
Фото: Turkiye

У готелі в турецькому місті Айдин був знайдений мертвим колишній особистий охоронець президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Як пише видання Turkiye, 50-річний Махір Маммадов приїхав до Туреччини відпочивати з родиною - дружиною та сином. На четвертий день після заселення до 5-зіркового готелю жінка разом з дитиною пішли прогулятися центром міста. Повернувшись, вони знайшли чоловіка на підлозі без ознак життя.

Медики, що прибули на місце події, констатували смерть, але заявили, що причину можна буде встановити лише після проведення експертизи тіла. Поліція розпочала розслідування. Версій того, що трапилося, наразі немає.

  • Ільхам Алієв перебуває на посаді президента Азербайджану вже 21 рік, за цей час здобувши перемогу на п'яти виборах. Політичні аналітики вважають, що його режим має ознаки диктаторського.  
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