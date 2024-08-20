Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
ГоловнаСвіт

В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства

Угоду мають підписати у вересні.

В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства
Фото: socar.ua

Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR та російський "Газпром" досягли домовленості про розширення стратегічного партнерства.

Про це повідомило азербайджанське видання Report із посиланням на пресслужбу російської нафтокомпанії.

"Взаємовигідна, партнерська взаємодія "Газпрому" та SOCAR динамічно розвивається. Зокрема, йдеться про проєкт "Північ-Південь", про підписання у вересні цього року програми комплексного науково-технічного співробітництва. Досягнуто домовленості про розширення різнопланового стратегічного партнерства", - заявив голова "Газпрому" Олексій Міллер.

Напередодні делегація "Газпрому" на чолі з Міллером взяла участь у заходах візиту президента РФ Володимира Путіна до Азербайджану.

Зазначимо, що в січні 2022 року, перед повномасштабним вторгненням Росії, президент Азербайджану Алієв приєжджав з офіційним візитом в Україну. Тоді країни підписали низку двосторонніх договорів. У тому числі було підписано меморандум про взаєморозуміння між "Нафтогазом" і SOCAR.

На початку серпня цього року в системі держзакупівель повідомлялося, що SOCAR поставить Укрзалізниці дизпалива на 529 млн гривень.

Представництво азербайджанської держкомпанії SOCAR в Україні було відкрито в 2008 році. Мережа компанії оперує 57 АЗС в нашій країні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies