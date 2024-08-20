В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства

Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR та російський "Газпром" досягли домовленості про розширення стратегічного партнерства.

Про це повідомило азербайджанське видання Report із посиланням на пресслужбу російської нафтокомпанії.

"Взаємовигідна, партнерська взаємодія "Газпрому" та SOCAR динамічно розвивається. Зокрема, йдеться про проєкт "Північ-Південь", про підписання у вересні цього року програми комплексного науково-технічного співробітництва. Досягнуто домовленості про розширення різнопланового стратегічного партнерства", - заявив голова "Газпрому" Олексій Міллер.

Напередодні делегація "Газпрому" на чолі з Міллером взяла участь у заходах візиту президента РФ Володимира Путіна до Азербайджану.

Зазначимо, що в січні 2022 року, перед повномасштабним вторгненням Росії, президент Азербайджану Алієв приєжджав з офіційним візитом в Україну. Тоді країни підписали низку двосторонніх договорів. У тому числі було підписано меморандум про взаєморозуміння між "Нафтогазом" і SOCAR.

На початку серпня цього року в системі держзакупівель повідомлялося, що SOCAR поставить Укрзалізниці дизпалива на 529 млн гривень.

Представництво азербайджанської держкомпанії SOCAR в Україні було відкрито в 2008 році. Мережа компанії оперує 57 АЗС в нашій країні.