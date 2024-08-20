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До Південної Кореї втік військовий з КНДР. Це другий перетин кордону за два тижні

З початку цього року до Південної Кореї з Північної втекло 105 людей.

До Південної Кореї втік військовий з КНДР. Це другий перетин кордону за два тижні
Військові Південної Кореї на кордоні з КНДР
Фото: EPA/UPG

Північнокорейський солдат перетнув кордон, що розділяє Корейській півострів. Це друга відома втеча з КНДР до Південної Кореї менше ніж за два тижні, пише Bloomberg.

Yonhap News та інші південнокорейські ЗМІ з посиланням на чиновників оборони Північної Кореї написали, що людина, одягнена у військову форму, перетнула східний кордон зранку у вівторок.

Раніше цього місяця північнокорейський цивільний перетнув гирло річки, що протікає між двома країнами, щоб втекти до Південної Кореї.

Фактичний перетин буферної демілітаризованої зони з Північною Кореєю (DMZ) передбачає величезний ризик, адже потрібно уникати мінні поля і втікача можуть обстріляти солдати КНДР.

Обидві втечі відбулися після того, як Південна Корея в середині липня відновила трансляцію новин про режим Кім Чен Ина через гучномовці на кордоні. 

Кордон Корей і перебіжчики

Північнокорейські солдати в DMZ мінують, встановлюють протитанкові загородження та ремонтують дороги. Північна та Південна Корея розмістили сотні тисяч військових і величезну кількість зброї поблизу кордону, що викликає занепокоєння щодо можливого загострення конфлікту між двома країнами.

Число перебіжчиків до Південної Кореї досягла максимуму у 2009 році і становила 2914 осіб. Після цього країни посилили контроль на кордоні, а лідер КНДР Кім Чен Ин закрив країну під час пандемії коронавірусу. Станом на червень з початку цього року до Південної Кореї з Північної втекло 105 людей.

Майже всі північнокорейці, які втекли, спочатку перетинають Китай, а потім шукають проїзду через третю країну замість того, щоб намагатися потрапити безпосередньо в Південну Корею.

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  • З кінця травня Північна Корея почала відправляти тисячі повітряних куль зі сміттям через кордон після скарг на проведення Південної Кореї розвідувальних польотів. Сеул у відповідь призупинив дію угоди 2018 року з Пхеньяном, що була спрямована на зниження військової напруженості.
  • Принаймні тричі з червня південнокорейські війська робили попереджувальний вогонь по північнокорейським солдатам, які працювали в демілітаризованій зоні. Солдати в усіх випадках швидко відступали у бік КНДР.
  • Тиждень тому президент демократичної Південної Кореї Юн Сок Йоль запропонував створити консультативний орган для перемовин з КНДР.
  • Аналітики підрахували, що потенційна війна між Південною Кореєю та КНДР коштуватиме для глобальної економіки вдвічі дорожче, ніж вторгнення Росії в Україну. 
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