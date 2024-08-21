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Шольц назвав Гарріс "дуже хорошим майбутнім президентом"

Канцлер Німеччини, схоже, не хоче перемоги на виборах Дональда Трампа.

Шольц назвав Гарріс "дуже хорошим майбутнім президентом"
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

В інтерв'ю телеканалу Sat 1 канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив низку компліментів на адресу кандидатки у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.

Як пише "Європейська правда", очільник уряду заявив, що дуже добре знає чинну віцепрезидентку. За його словами, вона була б "безумовно, дуже хорошою главою держави".

Шольц переконаний, що в разі потрапляння до Овального кабінету Гарріс "дотримуватиметься того, що важливо для Німеччини, а між США та Європою триватиме хороша співпраця".

При цьому канцлер не уточнив, чи вважає він, що Гарріс буде для американських громадян та їхніх зарубіжних партнерів ліпшим вибором, ніж республіканець Дональд Трамп.

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