Комітет парламенту Чехії закликає перевірити православні церкви у країні

Сенатський комітет з безпеки пропонує, щоб уряд Чехії доручив розвідувальним службам розслідувати загрозу зловживання православними церквами в країні для операцій російського впливу.

Про це повідомляють České noviny.

Зокрема, міністр культури повинен дослідити, чи діють РПЦ у Чехії і Православна церква Чехії відповідно до закону і умов реєстрації. Якщо ж це не виконується, міністерство має запропонувати їх скасування.

"Свобода віросповідання та релігійних об'єднань не повинна використовуватися для незаконного впливу ворожої іноземної держави. Ми переконані, що небажано, щоб РПЦ в Чеській Республіці або Православна Церква в Чеських землях використовувалася для впливу, який здійснює РФ проти інтересів Чехії",- сказав голова комітету безпеки Павел Фішер.

За даними комітету, Православна церква в Чехії є незалежною від Російської православної церкви (РПЦ) і є другою за популярністю в країні. Кількість її вірян зросла завдяки біженцям з України, але з 2014 року церква потрапляє під дедалі більший вплив осіб, пов’язаних із російськими силовими структурами.