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У Раді розповіли процедуру позбавлення реєстрації пов'язаних з РПЦ церков

Кабмін протягом трьох місяців має створити нормативну базу. 

У Раді розповіли процедуру позбавлення реєстрації пов'язаних з РПЦ церков
Фото: facebook/Yevheniya Kravchuk

Верховна Рада перед ухваленням заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою, змінила назву відповідного законопроєкту. Між першим і другим читанням текст документу допрацьовували і зробили сильнішим, сказала в коментарі журналістам народна депутатка Євгенія Кравчук.

Нова назва закону – про захист конституційного ладу в сфері діяльності релігійних організацій. Було – про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій.

За її словами, Всеукраїнська рада церков повністю підтримала ухвалення відповідного документу. Також чіткий сигнал дав президент.

Одночасно з цим на нардепів тиснули, аби вони відмовилися від заборони. 

"Тиск був весь цей час. Не можу сказати, що були прямі погрози, але були листи з вигадками про санкції", – сказала Кравчук. 

Окремо Україна працювала з США.

"У законопроєкті немає жодної заборони українських релігійних організацій. Ми забороняємо діяльність РПЦ як просто структуру, яка підтримує геноцид, і зв'язок із нею", – пояснила Кравчук.

Церкви матимуть дев'ять місяців на розрив зв'язків із РПЦ і протягом цього часу не можна буде позиватися щодо припинення релігійної організації. 

Уряд протягом трьох місяців створить нормативну базу для роботи комісії, яка перевірятиме релігійні організації на зв'язок із РПЦ. Коли комісія запрацює, державна служба з питань ентнополітики перевірятиме зв'язок. Якщо його знайдуть, церкві дадуть припис про необхідність розриву зв'язку. Якщо вона цього не зробить – служба піде до суду, де вирішуватимуть, чи заборонять діяльність. 

Заборонені церкви втратять реєстрацію, але якщо в них є приватне майно, то воно, швидше за все, залишиться в користуванні. 

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