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"Це наша духовна незалежність", — Зеленський прокоментував законопроєкт про заборону УПЦ МП

Також Президент відзначив законопроєкт на підтримку військових, які здійснюють наші захисні операції

"Це наша духовна незалежність", — Зеленський прокоментував законопроєкт про заборону УПЦ МП
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський прокоментував законопроєкт щодо духовної незалежності, а також підтримку воїнів, які проводять операції у Курській області.

Про це він повідомив у відеозверненні.

"Хочу сьогодні відзначити роботу Верховної Ради. Ухвалено закон щодо нашої духовної незалежності. Це те, про що ми говорили з членами Ради церков і релігійних організацій. І днями буду говорити з представниками Вселенського Патріарха Варфоломія. Будемо й надалі зміцнювати Україну, наше суспільство", — візначив Президент.

Також Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні ухвалено закон на підтримку військових, які здійснюють наші захисні операції в російському прикордонні. 

"Всі виплати, премії, нагороди точно будуть на них поширені від першого дня операції. Очікую документи з парламенту", — додав він.

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