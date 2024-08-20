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Від громади Миколаєва спецпідрозділу поліції передали бойові дрони Пресреліз

Громада Миколаєва надає допомогу нашим захисникам і захисницям на регулярній основі.

Громада Миколаєва продовжує надавати допомогу Силам оборони та безпеки України. Нашим захисникам передають найнеобхідніше. Так, одному зі спецпідрозділів Національної поліції, який виконує бойові задачі на фронті, передали чергову партію FPV-дронів. Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Громада Миколаєва продовжує надавати допомогу Силам оборони та безпеки України.
Фото: Пресслужба
Громада Миколаєва продовжує надавати допомогу Силам оборони та безпеки України.

“Від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України Національна поліція та ГУ Національної поліції в Миколаївській області разом з Силами безпеки і оборони бере активну участь в захисті держави. Дякую міському голові та депутатському корпусу, що вирішили питання передачі дронів. Ця техніка допоможе в нашій безпосередній бойовій роботі”, - подякував начальник ГУ Національної поліції в Миколаївській області Сергій Махно.  

Дрони цієї комплектації вже пройшли бойове хрещення та отримали схвальні відгуки від 36 та 79 бригад. 

Дрони від громади Миколаїва
Дрони від громади Миколаїва

“Міська програма допомоги нашим військовим підрозділам продовжує свою роботу. Це перші FPV-дрони, які ми передаємо спецпідрозділам поліції, але, маю надію, що ми зможемо продовжити нашу співпрацю надалі. Сподіваюся, ці дрони допоможуть нищити ворога і ворожу техніку, наближаючи нашу перемогу. Дякую вам за службу! ”, - сказав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Громада вперше передає дрони спецпідрозділам поліції
Громада вперше передає дрони спецпідрозділам поліції

Як уточнили у пресслужбі міської ради, громада Миколаєва надає допомогу нашим захисникам і захисницям на регулярній основі. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії Сили оборони і безпеки України отримали допомогу на загальну суму, що перевищує 840,8 млн.грн. 

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