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Bloomberg: Індія передаватиме повідомлення між Зеленським і Путіним

Нарендра Моді при цьому виключив можливість бути посередником у припиненні війни.

Bloomberg: Індія передаватиме повідомлення між Зеленським і Путіним
Нарендра Моді
Фото: EPA/UPG

Індія погодилася передавати повідомлення між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який відвідає Київ 23 серпня, виключив можливість стати посередником у припиненні війни.

Візит Моді до Києва буде коротким - усього декілька годин через безпекову ситуацію.

Візит Моді не передбачатиме важливих заяв, але заплановані деякі домовленості. Наразі триває робота над угодами у сфері сільського господарства і оборони. Індія є наразі найбільшим імпортером обладнання та систем озброєння, і Моді хоче змінити цю ситуацію, стимулюючи вітчизняне виробництво оборонної продукції.

Відомо, що українська державна компанія "Зоря"-"Машпроект" веде переговори з індійськими приватними компаніями щодо спільного виробництва газових турбін, які використовують на військових кораблях. Дві держави також обговорюють виробництво літаків та авіадвигунів в Індії.

  • Офіс Президента України нині повідомив, що візит Моді запланований на 23 серпня. Заплановано підписання низки договорів.
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