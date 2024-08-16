Рада церков підтримує заборону УПЦ МП в Україні, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив, що обговорив з Радою церков та релігійних організацій законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні і підтвердив підтримку Ради щодо цього питання

"Говорив із членами Ради церков та релігійних організацій. І вдячний за підтримку нашого курсу на духовну незалежність України. верховній раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій із Москви українською церквою. Цей законопроєкт повинен спрацювати", — зазначив глава Держави.

Законопроєкт щодо заборони УПЦ МП в Україні