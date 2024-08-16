Рада церков підтримує заборону УПЦ МП в Україні, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив, що обговорив з Радою церков та релігійних організацій законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні і підтвердив підтримку Ради щодо цього питання
"Говорив із членами Ради церков та релігійних організацій. І вдячний за підтримку нашого курсу на духовну незалежність України. верховній раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій із Москви українською церквою. Цей законопроєкт повинен спрацювати", — зазначив глава Держави.
Законопроєкт щодо заборони УПЦ МП в Україні
- Цей законопроєкт Верховна Рада ухвалила у першому читанні ще 19 жовтня 2023 року.
- 23 липня 2024 група народних депутатів заблокувала трибуну на пленарному засіданні, вимагаючи внесення до порядку денного й розгляду в другому читанні цього законопроєкту. Вимогу народних депутатів задоволено не було, а в засіданні оголошено перерву на декілька тижнів.
- У цей час депутати збиралися обговорювати компромісне рішення, щоб ухвалити цей законопроєкт. Докладніше читайте в матеріалі "Кадри, церква, податки. На паузі до осені" на LB.ua.
- Тим часом Комітет Ради з інформполітики заявив про дискредитаційну кампанію проти ухвалення законопроєкту про заборону діяльності російської церкви.
- Ірина Геращенко повідомила, що лідери парламентських груп домовились наступного тижня ухвалити заборону УПЦ (МП).
- Комітет гуманітарної та інформаційної політики підтримав правки до остаточної версії законопроєкту про заборону УПЦ (МП).
- Більше про заборону УПЦ МП в Україні читайте у виступі митрополита Епіфанія "Чому нам слід протидіяти ідеології "русского міра"?"