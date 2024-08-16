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Рада церков підтримує заборону УПЦ МП в Україні, — Зеленський

"Цей законопроєкт повинен спрацювати й повинен додати Україні соборності, реальної нашої єдності духовної".

Рада церков підтримує заборону УПЦ МП в Україні, — Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив, що обговорив з Радою церков та релігійних організацій законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні і підтвердив підтримку Ради щодо цього питання

"Говорив із членами Ради церков та релігійних організацій. І вдячний за підтримку нашого курсу на духовну незалежність України. верховній раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій із Москви українською церквою. Цей законопроєкт повинен спрацювати", — зазначив глава Держави. 

Законопроєкт щодо заборони УПЦ МП в Україні

  • Більше  про заборону УПЦ МП в Україні читайте у виступі митрополита Епіфанія "Чому нам слід протидіяти ідеології "русского міра"?"
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