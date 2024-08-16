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Сили спецоперацій показали роботу своїх бійців перед початком основних подій Курської операції

ССО показали перших полонених росіян.

Сили спецоперацій показали роботу своїх бійців перед початком основних подій Курської операції
Бійці ССО у Курській області
Фото: скриншот відео

Сили спецоперацій України показали роботу своїх бійців перед початком наступу Сил оборони у курській області Росії.

На відео ССО зафіксували роботу своїх бойових груп за деякий час до початку основних подій.

Зокрема, бійці під час рейду взяли у полон російських загарбників.

  • Курська операція триває з 6 серпня. 12 серпня її проведення визнав Київ. Серед цілей називали порушення логістики ворога для інших напрямків та створення в Курській області, з якої б'ють по Сумській, буферної зони.
  • Станом на 15 серпня українські війська просунулися на 35 кілометрів, взяли під контроль площу в 1150 квадратних кілометрів – це 82 населені пункти.
  • 16 серпня головком ЗСУ Олександр Сирський доповів Президентові Зеленському, що на деяких напрямках українські підрозділи мають просування від 1 до 3 км вглиб противника. Наразі тривають бої.

 

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