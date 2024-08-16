Сили спецоперацій показали роботу своїх бійців перед початком основних подій Курської операції

Сили спецоперацій України показали роботу своїх бійців перед початком наступу Сил оборони у курській області Росії.
На відео ССО зафіксували роботу своїх бойових груп за деякий час до початку основних подій.
Зокрема, бійці під час рейду взяли у полон російських загарбників.
- Курська операція триває з 6 серпня. 12 серпня її проведення визнав Київ. Серед цілей називали порушення логістики ворога для інших напрямків та створення в Курській області, з якої б'ють по Сумській, буферної зони.
- Станом на 15 серпня українські війська просунулися на 35 кілометрів, взяли під контроль площу в 1150 квадратних кілометрів – це 82 населені пункти.
- 16 серпня головком ЗСУ Олександр Сирський доповів Президентові Зеленському, що на деяких напрямках українські підрозділи мають просування від 1 до 3 км вглиб противника. Наразі тривають бої.