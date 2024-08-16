Сили спецоперацій показали роботу своїх бійців перед початком основних подій Курської операції

Сили спецоперацій України показали роботу своїх бійців перед початком наступу Сил оборони у курській області Росії.

На відео ССО зафіксували роботу своїх бойових груп за деякий час до початку основних подій.

Зокрема, бійці під час рейду взяли у полон російських загарбників.