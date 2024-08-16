Сирський і очільник Генштабу США обговорили найбільш критичні потреби Сил оборони

Також ішлося про сприяння з боку Вашингтона у посиленні оборонних спроможностей ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 16 серпня провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.

За словами Сирського, під час розмови він повідомив Брауну про зміни в оперативно-стратегічній обстановці й обговорив поточні і найбільш критичні потреби Сил оборони України в озброєнні та військовій техніці. "Одна із тем розмови стосувалася надання воєнно-політичним керівництвом США сприяння у всебічному посиленні оборонних спроможностей Збройних Сил України", - додав головком.