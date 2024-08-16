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Сирський і очільник Генштабу США обговорили найбільш критичні потреби Сил оборони

Також ішлося про сприяння з боку Вашингтона у посиленні оборонних спроможностей ЗСУ.

Сирський і очільник Генштабу США обговорили найбільш критичні потреби Сил оборони
Олександр Сирський та Чарльз Браун
Фото: Пресслужба Олександра Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 16 серпня провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.

За словами Сирського, під час розмови він повідомив Брауну про зміни в оперативно-стратегічній обстановці й обговорив поточні і найбільш критичні потреби Сил оборони України в озброєнні та військовій техніці. "Одна із тем розмови стосувалася надання воєнно-політичним керівництвом США сприяння у всебічному посиленні оборонних спроможностей Збройних Сил України", - додав головком. 

  • Агенція CNN з посиланням на американських чиновників зазначала, що Сполучені Штати поки не збираються надавати Україні дозвіл на використання далекобійної зброї у Курській операції.
  • Замість цього ЗСУ радять зосередити удари ракетами по окупованому Криму, як це відбувалося останніми місяцями. 
  • Днями стало відомо, що адміністрація Байдена «відкрита» для відправлення крилатих ракет великої дальності JASSM в Україну, щоб додати переданим винищувачам F-16 більшої бойової потужності.
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