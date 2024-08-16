Росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона, відомо про двох поранених

16 серпня російські війська вкрили вогнем Дніпровський район Херсона.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Через удар по житловому будинку постраждали двоє людей.

"Бригада “швидкої” доставила до лікарні 57-річного чоловіка та 53-річну жінку. Вони дістали вибухові травми та контузії", - зазначили в адміністрації.