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Росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона, відомо про двох поранених

Обох забрали до лікарні.

Росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона, відомо про двох поранених
російська армія
Фото: EPA/UPG

16 серпня російські війська вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. 

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Через удар по житловому будинку постраждали двоє людей.

"Бригада “швидкої” доставила до лікарні 57-річного чоловіка та 53-річну жінку. Вони дістали вибухові травми та контузії", - зазначили в адміністрації.

  • Нині російські окупанти також завдали ударів по Антонівці, що на Херсонщині. Внаслідок обстрілів виникла пожежа в будівлі "зеленої школи". Освітній заклад вщент знищений.
  • За минулу добу в регіоні Росія вбила одну людину, ще 13 поранила. Серед них – дитина.
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