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У Херсонській області вчора загинула одна людина, 13 поранені

Росіяни били по будинках. 

У Херсонській області вчора загинула одна людина, 13 поранені
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Херсонській області Росія вбила минулої доби одну людину, ще 13 поранила. Серед них – дитина. 

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Зимівник, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Микільське, Придніпровське, Сонячне, Берислав, Дудчани, Михайлівка, Червоний Маяк, Зміївка та місто Херсон. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Telegram

“російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури та адмінбудівлі; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 16 приватних будинків.Також окупанти пошкодили газопровід, господарські споруди, гаражі, приватні автомобілі, автівку рятувальників та сільгосптехніку”, – написав він. 

Окрім того, вночі ворог атакував дронами. Над територією області захисники збили вісім “шахедів”. 

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