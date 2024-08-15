У Херсонській області вчора загинула одна людина, 13 поранені

У Херсонській області Росія вбила минулої доби одну людину, ще 13 поранила. Серед них – дитина.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Зимівник, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Микільське, Придніпровське, Сонячне, Берислав, Дудчани, Михайлівка, Червоний Маяк, Зміївка та місто Херсон. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Telegram.

“російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури та адмінбудівлі; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 16 приватних будинків.Також окупанти пошкодили газопровід, господарські споруди, гаражі, приватні автомобілі, автівку рятувальників та сільгосптехніку”, – написав він.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами. Над територією області захисники збили вісім “шахедів”.