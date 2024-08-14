Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, - Верещук

Гаряча лінія працює для росіян, яким потрібна гуманітарна допомога чи які хочуть евакуюватися в Україну.

Україна має бути готова до прийому російських біженців у зв'язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Тому Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, яким потрібна гуманітарна допомога чи хочуть евакуюватися в Україну”, - написала Верещук.

Заявку можна залишити так:

1) зателефонувати або написати на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram або WhatsApp.

2) написати на електронну пошту: [email protected]

Ірина Верещук наголосила, що Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права і забезпечить мирним жителям Курщини необхідний захист та гуманітарну підтримку.