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Через російські обстріли у Херсонській громаді за день загинула людина і 10 отримали поранення

В одного травмованого - легкі ушкодження, решта поранених - у лікарні.

Через російські обстріли у Херсонській громаді за день загинула людина і 10 отримали поранення
Руйнування у Херсоні після обстрілів, фото ілюстративне
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

З початку доби 14 серпня російські окупанти вбили у Херсонській громаді вбили одну людину і поранили 10.

Такі дані оприлюднив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Так, травми, несумісні з життям, внаслідок скиду вибухівки з дрона отримав 58-річний чоловік. У момент обстрілу він перебував на вулиці.

Серед поранених – 15-річна дівчина, троє жінок віком 39, 40, 49 років, а також  чоловіки вік 41, 58, 59, 62, 75 та 61 рік. Останній потерпілий – у тяжкому стані. 

"Один травмований має легкі тілесні ушкодження. Решта потерпілих перебувають у стані середньої тяжкості. Усім надається необхідна медична допомога", - додав Мрочко.

  • Нині російські війська атакували пожежників у Станіславі, що на Херсонщині. Ворог завдав повторного удару, коли вогнеборці прибули ліквідовувати пожежу через попередній обстріл.
  • Також ворожа армія скинула вибухівку з дрона у селі Червоний Маяк Херсонської області. Постраждала 69-річна жінка.
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