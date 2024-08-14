Через російські обстріли у Херсонській громаді за день загинула людина і 10 отримали поранення

В одного травмованого - легкі ушкодження, решта поранених - у лікарні.

Руйнування у Херсоні після обстрілів, фото ілюстративне

З початку доби 14 серпня російські окупанти вбили у Херсонській громаді вбили одну людину і поранили 10.

Такі дані оприлюднив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Так, травми, несумісні з життям, внаслідок скиду вибухівки з дрона отримав 58-річний чоловік. У момент обстрілу він перебував на вулиці.

Серед поранених – 15-річна дівчина, троє жінок віком 39, 40, 49 років, а також чоловіки вік 41, 58, 59, 62, 75 та 61 рік. Останній потерпілий – у тяжкому стані.

"Один травмований має легкі тілесні ушкодження. Решта потерпілих перебувають у стані середньої тяжкості. Усім надається необхідна медична допомога", - додав Мрочко.