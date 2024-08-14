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Зеленський анонсував додаткову зброю на донецькі напрямки з нових пакетів допомоги

Також необхідні ракети для наближення перемоги.

Зеленський анонсував додаткову зброю на донецькі напрямки з нових пакетів допомоги
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Донецькі напрямки отримають додаткову зброю із нових пакетів допомоги від партнерів.

Про це у вечірньому відеозверненні 14 серпня повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, про це йшлося у його розмові з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

"За сьогодні вже кілька разів доповідав Головком Сирський – і щодо нашого фронту, і щодо нашої операції в Курській області. Щойно теж говорили. Домовилися, що з найближчих пакетів підтримки направимо додаткову зброю на донецькі напрямки для наших воїнів – понад те, що заплановане", - сказав глава держави.

Президент підкреслив також, що триває робота з партнерами для досягнення "далекобійних рішень".

"Наші, українські, дрони працюють саме так, як потрібно. Але є речі, яких лише дронами не зробиш. На жаль. Потрібна інша зброя – ракетна зброя. І ми продовжуємо працювати з нашими партнерами щодо далекобійних рішень для України, бо це далекоглядні рішення заради нашої перемоги", - додав Зеленський.

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