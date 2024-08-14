Всі три ділянки були обладнані системою крапельного зрошування, рослини ретельно доглядались та культивувались.

У Бериславському районі Херсонської області співробітники поліції виявили три посіви конопель, на яких росло більше тисячі кущів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Перший посів із 433 кущів був виявлений на полі, розташованому неподалік Ольгиного. Другий – на земельній ділянці в самому населеному пункті, тут було вилучено 148 наркорослин. Факт третього незаконного посіву, де поліцейські вилучили 589 кущів, був зафіксований на полі між Нововознесенським та Потьомкиним”, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські зазначили, що всі три ділянки були обладнані системою крапельного зрошування, рослини ретельно доглядались та культивувались.

Після складання необхідних документів поліцейські знищили близько тисячі рослин, решта кущів були відправлені на дослідження до експертно-криміналістичного центру МВС України.

За цінами “чорного ринку” вилучені коноплі орієнтовно коштують понад 40 млн гривень.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області Поліцейські виявили на Херсонщині посіви коноплі

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області Поліцейські виявили на Херсонщині посіви коноплі

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області Поліцейські виявили на Херсонщині посіви коноплі

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області Поліцейські виявили на Херсонщині посіви коноплі