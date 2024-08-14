НАБУ і САП затримали двох співорганізаторів злочинної схеми із заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн під час закупівлі трансформаторного і вимірювального обладнання АТ «Харківобленерго».

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

Серед затриманих - в.о. голови правління АТ «Харківобленерго» (2020-2024 рр.) та керівник комерційного підприємства.

Затримання організаторів схеми

За інформацією НАБУ, суть схеми полягала в тому, що заздалегідь визначені компанії продавали обленерго трансформатори і лічильники за завищеними цінами.

Наразі вирішують питання про оголошення зловмисникам підозри.